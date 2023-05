von Silke Gronwald Seit ihrer Kindheit auf dem Bauernhof kennt sie sich mit Ökogärten aus – Marianne Scheu-Hergelt, die Leiterin der bayerischen Gartenakademie, warnt vor der Versteinerung unserer Städte und verrät ihre Geheimtipps gegen Schädlinge.

Frau Scheu-Helgert, an meinen Rosen hängen in dicken klebrigen Klumpen die Blattläuse. Jetzt hilft nur noch die Giftspritze, oder?

Nein, aber Sie sind spät dran. Schädlingsbekämpfung fängt eigentlich im Herbst an. Lassen Sie das Laub unter Hecken und Stauden liegen. In dieser dicken, modrigen Schicht überwintern zahlreiche nützliche Insekten, auch der Marienkäfer beispielsweise, der natürliche Gegenspieler der Blattlaus. Aber zu spät ist es nicht. Es ist gar nicht so schlecht, eine kleine Lauskolonie im Garten zuzulassen. Am besten an einer nicht so geliebten Pflanze in einer hinteren Ecke. Dann haben Marienkäfer, Schlupfwespen, Florfliegen und Schwebfliegen ordentlich was zu futtern und vermehren sich.