16 Jahre lang saß Gary Glitter wegen Kindesmissbrauchs ein. Dann kam er frei, verstieß gegen die Bewährungsauflagen – und muss jetzt wieder in den Knast.

Nur wenige Wochen nach seiner Entlassung auf Bewährung muss der wegen mehrfachen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilte britische Ex-Glamrockstar Gary Glitter wieder ins Gefängnis. Der 79-Jährige habe gegen die Bewährungsauflagen verstoßen, teilte der britische Bewährungsdienst am Montag mit.

Glitter, der mit bürgerlichem Namen Paul Gadd heißt, war Anfang Februar aus einem Gefängnis im südenglischen Portland vorzeitig entlassen worden, nachdem er die Hälfte seiner 16-jährigen Strafe verbüßt hatte. In England ist es üblich, dass die Strafe nach der Hälfte zur Bewährung ausgesetzt wird.

Wie bei verurteilten Sexualstraftätern üblich, unterlag Glitters Entlassung strengen Auflagen. So wurde er etwa von der Polizei und der Bewährungshilfe streng überwacht und war mit einem GPS-Sender versehen.

Gary Glitter: Inbegriff des Glamrock

Glitter war 2015 wegen sexuellen Missbrauchs von drei minderjährigen Mädchen zwischen 1975 und 1980 zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Demnach soll er unter anderem versucht haben, ein zehnjähriges Mädchen zu vergewaltigen. Die Anklage warf ihm vor, seinen Erfolg als Musiker für sexuelle Angriffe auf seine jungen Fans missbraucht zu haben.

Die Taten kamen erst zwei Jahrzehnte später ans Licht, als Glitter sich in einem anderen Verfahren wegen des Besitzes von 4000 kinderpornographischen Bildern schuldig bekannte. Nach viermonatiger Haft wanderte er nach Kambodscha aus, das ihn 2002 jedoch wegen Missbrauchsvorwürfen auswies. 2006 wurde er im Nachbarland Vietnam wegen sexuellen Missbrauchs von zwei Mädchen zu drei Jahren Haft verurteilt.

Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien im Jahr 2008 wurde er dort auf Lebenszeit in das Register von Sexualstraftätern aufgenommen. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Missbrauchsskandal um den ehemaligen BBC-Moderator Jimmy Savile wurde Glitter erneut festgenommen und schließlich verurteilt.

Der in Pailettenkostümen auftretende Sänger hatte seine größten Erfolge in den 1970er Jahren mit Singles wie "I'm the Leader of the Gang (I Am)", "I Love You Love Me Love" and "Come On Come In Get On". Für viele galt er als der Inbegriff des Glamrock.