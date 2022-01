Nach einem tragischen Unfall im Skiurlaub ist der französische Schauspieler Gaspard Ulliel mit 37 Jahren an den Folgen seiner Verletzung verstorben.

Auf einer Kreuzung zweier blauer Pisten im Skigebiet "La Rosière" in Frankreich kollidierte der französische Schauspieler Gaspard Ulliel mit einem anderen Skifahrer. Laut verschiedener Medienberichte wurde der 37-Jährige bewusstlos und mit einem Helikopter ins Universitätskrankenhaus von Grenoble geflogen.

Gaspard Ulliel stirbt mit 37 Jahren nach Skiunfall

Die Nachrichtenagentur AFP vermeldete erst, Ulliel befinde sich mit einem Schädelhirntraum in kritischem Zustand. Jetzt die traurige Gewissheit: Der Star aus Filmen wie "Mathilde - Eine große Liebe" und "Hannibal Rising - Wie alles begann" ist mit nur 37 Jahren verstorben.

In "Hannibal Rising" spielte Ulliel den jungen Hannibal Lecter, der Serienmörder, der 1991 in "Schweigen der Lämmer" von Anthony Hopkins porträtiert wurde. Neben ihm wirkte auch Hollywoodstar Rhys Ifans bei dem Film mit. In "Mathilde - Eine große Liebe" spielte er an der Seite von Hollywood-Star Marion Cotillard. Darüber hinaus verkörperte der aufstrebende Filmstar auch Modedesigner Yves Saint Laurent in der Biografie "Saint Laurent". Erst kürzlich stand er für die Marvel-Serie "Moon Knight" vor der Kamera.

Schnee sei laut Bergwacht härter geworden

Seine langjährige Partnerin, das französische Model Gaelle Pietri, postete noch vor einer Woche ein Video aus den Bergen. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, den 2016 geborenen Jungen Orso. Bislang hat sich Pietri noch nicht zum Tod von Ulliel geäußert.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft wollten keine Einzelheiten zum Unfallhergang mitteilen. Laut der Bergwacht hätten sich die Unfälle in den vergangenen Tagen allerdings gehäuft, weil der Schnee härter geworden sei und viele Pisten dadurch vereist seien. Erst am Samstag kam in einem benachbarten Skigebiet ein fünfjähriges Mädchen ums Leben, das mit einem anderen Fahrer kollidiert war.

Verwendete Quellen: AFP / "ABC News"