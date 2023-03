Netflix-Star Gaten Matarazzo blickt dem Ende von "Stranger Things" mit "tiefer Angst" entgegen. Das enthüllte der 20-Jährige jetzt im US-TV.

Fans der Netflix-Serie "Stranger Things" warten mit Spannung auf die fünfte und finale Staffel rund um Elfi, Jim Hopper und Co. Doch Jungdarsteller Gaten Matarazzo (20), der in "Stranger Things" seit der ersten Episode Fan-Liebling Dustin spielt, blickt dem bevorstehenden Ende der Show mit "tiefer Angst" entgegen. Das zumindest erklärte der Serienstar jetzt in der "Tonight Show" von US-Late-Night-Talker Jimmy Fallon (48).

"Stranger Things" bietet "ziemlich großartige Job-Sicherheit"

Der 20-jährige Matarazzo, der neben "Stranger Things" noch nicht allzu viele Schauspiel-Engagements ergattern konnte, beschrieb die Netflix-Serie Moderator Fallon gegenüber als "ziemlich großartige Job-Sicherheit". Nach dem Abschluss der Dreharbeiten zu den finalen Folgen würde es für ihn heißen: "Zurück zur freiberuflichen Arbeit".

Doch lange nicht jeder Darsteller von "Stranger Things" teilt Matarazzos Gefühle bezüglich des bevorstehenden Endes der Netflix-Serie. So sorgte Jim-Hopper-Darsteller David Harbour (47) erst vor wenigen Wochen für Schlagzeilen, als er erklärte: "Vor fast neun Jahren drehten wir die erste Staffel, und ich denke, es ist Zeit für [Stranger Things] aufzuhören". Aber auch Harbour fügte hinzu, dass das Ende der überaus erfolgreichen und beliebten Netflix-Serie "sehr bittersüß" sei.

Laut Darsteller Harbour sollen die Dreharbeiten zu Staffel fünf im Juni dieses Jahres beginnen. Vor dem Sommer 2024 ist daher nicht mit einem Netflix-Start der neuen "Stranger Things"-Episoden zu rechnen.