Bush-Frontmann Gavin Rossdale und Exfrau Gwen Stefani sind als Eltern grundverschieden. Darin sieht der Musiker jedoch einen großen Vorteil.

Bush-Frontmann Gavin Rossdale (57) und No Doubt-Sängerin Gwen Stefani (53) waren 14 Jahre lang verheiratet. Drei Söhne gingen aus der Ehe der beiden Musikstars hervor. Nach ihrer Trennung würde die Kindererziehung des Ex-Ehepaares jedoch weit auseinandergehen, wie Rossdale am heutigen Donnerstag (15. Juni) im "Not So Hollywood"-Podcast enthüllt hat.

Gavin Rossdale: "Wir sind wirklich verschiedene Menschen"

"Ich denke nicht, dass es viel Gemeinsamkeit in der Art gibt, wie wir sie großziehen", erklärte der Musiker im Gespräch mit Podcast-Host Adrianna Costa (41). Stefani und er hätten "definitiv einige besonders gegensätzliche Ansichten" und seien "wirklich verschiedene Menschen."

Gerade dies sieht der Bush-Sänger jedoch - ein wenig überraschend - als großen Vorteil für seine Söhne Kingston (17), Zuma (14) und Apollo (9) an, wie er weiter ausführte. "Ich finde, das gibt ihnen eine unglaubliche Perspektive", so Rossdale. Seine gemeinsamen Kinder mit Stefani könnten ihm zufolge selbst auswählen, "welche Teile dieser zwei Leben sie übernehmen und weiterführen möchten."

Neben seinen drei Söhnen mit Gwen Stefani ist Rossdale noch Vater einer erwachsenen Tochter, die den Namen Daisy Lowe (34) trägt. Seine Ex-Ehefrau Stefani ist seit 2021 mit Musiker Blake Shelton (46) verheiratet. Auch er beteiligt sich laut "People" an der Erziehung von Rossdales und Stefanis Söhnen.