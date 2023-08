Grit Boettcher feiert am 10. August ihren 85. Geburtstag. Foto

Wie ist das mit dem Älterwerden? "Ich mache das Beste daraus", sagt Schauspielerin Grit Boettcher.

Grit Boettcher ("Ein verrücktes Paar") lässt sich von ihrem 85. Geburtstag an diesem Donnerstag nicht aus der Ruhe bringen. "85 ist auch nur eine Zahl", sagte der TV-Star der Deutschen Presse-Agentur. Älter werden sei zwar nicht einfach, doch nachdem sie schon eine ganze Weile "alt" sei, habe sie sich an diesen Zustand längst gewöhnt, sagte die Schauspielerin. "Ich mache das Beste daraus und denke, dass ich mich ganz wacker schlage. Unglücklich bin ich jedenfalls nicht."

Grit Boettcher zählte insbesondere in den 60er und 70er Jahren zu den Stars im deutschen Fernsehen. Bekannt wurde sie unter anderem an der Seite von Harald Juhnke in der ZDF-Sketchserie "Ein verrücktes Paar".

Boettcher drehte auf dem "Traumschiff", spielte an der Seite von Joachim Fuchsberger in Edgar-Wallace-Verfilmungen mit und war auch neben Heinz Rühmann in dem "Pater Brown"-Film "Er kann's nicht lassen" zu sehen.