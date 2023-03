Bruce Willis ist 68 Jahre alt geworden. Seinen Geburtstag begeht Ehefrau Emma Heming-Willis mit einer emotionalen Botschaft über Trauer.

Bruce Willis ist am Sonntag (19. März) 68 Jahre alt geworden. Seine Ehefrau Emma Heming-Willis (44) teilte dazu eine emotionale Botschaft. Der Schauspieler ist an frontotemporaler Demenz (FTD) erkrankt. "Ich habe den Morgen mit Weinen begonnen, wie ihr an meinen geschwollenen Augen sehen könnt", sagte Heming in einem auf Instagram geposteten Video.

Die 44-Jährige teilte ihren Followern weiter mit, dass es ihrer Meinung nach wichtig ist, "alle Seiten davon zu sehen", wenn ein Familienmitglied eine Demenzdiagnose erhalten hat. Sie erklärte: "Ich bekomme immer diese Nachrichten, in denen die Leute mir sagen: 'Oh, du bist so stark. Ich weiß nicht, wie du das machst.' Ich habe keine Wahl. Ich wünschte, ich hätte sie, aber ich ziehe auch zwei Kinder auf." Emma Heming und Bruce Willis haben die beiden gemeinsamen Töchter Mabel (10) und Evelyn (8).

Heming fügte in ihrem Post hinzu, dass sie stark sein müsse. "Aber ich habe jeden Tag traurige Phasen. Jeden Tag Trauer und ich fühle wirklich so heute an seinem Geburtstag." Die Ehefrau des Filmstars hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Alltag an der Seite des erkrankten Willis zu dokumentieren, um auf die Krankheit ihres Mannes und andere Familien in dieser Situation aufmerksam zu machen. In Tränen aufgelöst schloss sie ihre Videobotschaft mit den Worten: "So sehr ich es für mich selbst tue, tue ich es für euch, weil ich weiß, wie sehr ihr meinen Mann liebt."

Auch Demi Moore postet Video

Die Familie von Willis, darunter Ex-Frau Demi Moore (60) und die drei Kinder Rumer (34), Scout (31) und Tallulah (29), teilte im Februar mit, dass bei dem Schauspieler FTD diagnostiziert wurde. 2022 hatten sie bereits öffentlich gemacht, dass der Hollywood-Star an Aphasie erkrankt ist.

An Willis' 68. Geburtstag hat auch Demi Moore ein Video auf Instagram gepostet. Darauf zu sehen ist sie mit Emma Heming und den Kindern, wie sie "Happy Birthday" singen. Bruce Willis selbst scheint sich in dem Clip sehr über die Gesangseinlage zu freuen und bläst seine Geburtstagskerzen unter enthusiastischem Jubeln und Applaus seiner Familie aus. "Alles Gute zum Geburtstag, BW! So froh, dass wir dich heute feiern konnten", schrieb Moore zu dem Video. "Ich liebe dich und liebe unsere Familie. Vielen Dank an alle für die Liebe und die herzlichen Wünsche - wir alle fühlen sie."