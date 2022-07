Tesla-Chef Elon Musk soll im November 2021 klammheimlich Vater von Zwillingen geworden sein. Wie viele Kinder hat der Unternehmer?

"Ich liebe alle meine Kinder so sehr", twitterte Elon Musk (51) im Juni 2022 anlässlich des Vatertags in den USA. Einem aktuellen Bericht zufolge soll der Tesla-Chef im November 2021 angeblich Vater von Zwillingen geworden sein - und damit neunfacher Vater sein. Was weiß man über seine Kinder?

Fünf Kinder mit Ex-Frau

Mit seiner ersten Frau, der kanadischen Schriftstellerin Justine Musk (49), mit der er von 2000 bis 2008 verheiratet war, hat er fünf Söhne. Das erstgeborene Kind der beiden starb 2002 im Säuglingsalter. Die Zwillinge Griffin und Xavier kamen 2004 zur Welt. 2006 folgten die Drillinge Damian, Saxon und Kai.

Zuletzt stand Xavier Alexander Musk im Fokus der Öffentlichkeit, die sich als Frau identifiziert und ihren Namen in Vivian Jenna Wilson geändert hat. Ein Gericht hat der beantragten Namensänderung zugestimmt, wie das US-Magazin "People" und das Promi-Portal "TMZ" Ende Juni unter Berufung auf vorliegende Dokumente berichteten. Vivian soll mit diesem Schritt auch mit ihrem Vater gebrochen haben. In ihrem Antrag auf Namensänderung erklärte sie, "dass ich nicht mehr mit meinem biologischen Vater zusammenlebe oder mit ihm in irgendeiner Form verwandt sein möchte".

Nachwuchs mit Grimes

2010 heiratete SpaceX-Chef Musk die britische Schauspielerin Talulah Riley (36). Die kinderlose Ehe hielt zunächst bis 2012. Von 2013 bis 2016 waren die beiden erneut verheiratet. Mit der Musikerin Grimes (34) ist der 51-Jährige seit 2018 in einer On-Off-Beziehung. Neben Tochter Exa Dark Sideræl, die im Dezember 2021 zur Welt kam und von einer Leihmutter ausgetragen wurde, haben sie noch den Sohn X Æ A-Xii (2), der im November 2021 für Aufsehen sorgte, als ein Video die Runde machte, in dem er seinen Vater bei einem Arbeitsmeeting in einem Videochat Gesellschaft leistet.

In einem Interview mit der "New York Times" 2020 gab Musk zu, dass er im Leben seiner Kinder keine bedeutende Rolle spielt, wenn sie jung sind. "Im Moment kann ich nicht viel tun. Grimes spielt im Moment eine viel größere Rolle als ich", sagte er damals. "Wenn das Kind älter wird, wird es eine größere Rolle für mich geben. Ich denke, ich mache einfach das, was ich mit meinen anderen Kindern gemacht habe."

Angeblich Zwillinge von Mitarbeiterin

Noch bevor das zweite Kind von Musk und Sängerin Grimes auf die Welt gekommen ist, soll Musk im November 2021 erneut Vater von Zwillingen geworden sein. Das geht angeblich aus Gerichtsdokumenten hervor, die dem "Business Insider" vorliegen. Demnach soll die Mutter der Kinder Shivon Zilis sein, eine der Top-Führungskräfte des 51-Jährigen. Sie arbeitet bei Neuralink, einem Neurotechnologie-Unternehmen, das an Verbindungen zwischen dem Gehirn und Computern forscht. Weder Musk noch Zilis haben die Geburt der Zwillinge bisher bestätigt.