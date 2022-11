Gemma Arterton ist schwanger. Baby-Gerüchte bestätigte die Schauspielerin mit einem eleganten Auftritt auf dem roten Teppich.

Die britische Schauspielerin Gemma Arterton (36) ist schwanger. Nachdem in den vergangenen Wochen entsprechende Gerüchte kursierten, zeigte sie nun ihren Babybauch auf dem roten Teppich und bestätigte damit ihre Schwangerschaft. Beim Raindance Film Festival in London wurde die 36-Jährige mit dem Raindance Icon Award geehrt, wie die "Daily Mail" meldet. Ganz in Schwarz gekleidet nahm sie den Preis entgegen und strahlte glücklich in die Kameras der anwesenden Fotografen.

Arterton, die zuletzt unter anderem in "The King's Man: The Beginning" von 2021 an der Seite von Ralph Fiennes (59) zu sehen war, ist seit 2019 mit dem "Peaky Blinders"-Darsteller Rory Keenan (42) verheiratet. Zuvor hatte sie im Jahr 2010 Stefano Catelli geehelicht, doch das Paar ließ sich bereits fünf Jahre später wieder scheiden.

Gemma Arterton war erst unsicher, ob sie Kinder haben möchte

Im Jahr 2013 hatte Arterton "The Times" gegenüber noch erklärt, dass sie sich nicht bereit für Kinder fühle. An Nachwuchs würde sie erst denken, wenn sie "etwas erreicht hat", worauf sie "stolz ist". Vor rund zwei Jahren schwärmte die Schauspielerin dann im "Red Magazine" von ihrem zweiten Ehemann Keenan. "Er ist ein wirklich guter Mann. Ich denke, wenn du älter wirst, ist das das, was du brauchst". Offenbar war nun der richtige Zeitpunkt für Nachwuchs.