Seit ihrem Auftritt bei der englischen Fernsehshow "Dancing on Ice" wird Gemma Collins (38, "The GC: How to Be a Diva") immer berühmter - eigentlich ein Grund zur Freude. Doch für das Reality-TV-Sternchen bedeutet das vor allem eins: Immer mehr Fans, die sich auf sie stürzen und nicht in Ruhe lassen. Weil ihre Anhänger ihr kaum noch Raum lassen, ist an ihrer Seite nun immer mindestens ein Bodyguard, wie die britische "The Sun" berichtet.

Bei einem Besuch eines Clubs kam es zuletzt sogar zu einer Situation, in der Collins auf die Hilfe von acht Menschen angewiesen war! Der Massenandrang war so groß, dass zusätzlich zu ihrem Personenschützer noch sieben Türsteher einen Kreis um sie bilden mussten.