Geoffrey Palmer ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Der britische Schauspieler wurde durch seine zahlreichen Sitcom-Rollen berühmt.

Geoffrey Palmer ist tot. Der britische Schauspieler ist im Alter von 93 Jahren friedlich in seinem Zuhause gestorben, wie BBC unter Berufung auf seinen Agenten berichtet. Palmer wurde insbesondere durch Rollen an der Seite von Judi Dench (85) bekannt.

Palmer wurde 1927 in London geboren, machte eine Ausbildung zum Buchhalter und begann seine Schauspielkarriere am Theater. Später machte sich der Brite mit TV-Rollen einen Namen. Er spielte in den Serien "Doctor Who" (unter anderem 1970), "Butterflies" (1978-1983) und "Fairly Secret Army" (1984-1986). In "As Time Goes By" (1992-2005) mimte er neben Judi Dench die Rolle des Lionel Hardcastle. Neben Dench war er auch in "James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie" (1997) zu sehen. Außerdem übernahm er Rollen in Filmen wie "Anna und der König" (1999), "Peter Pan" (2003) oder zuletzt "Paddington" (2014).