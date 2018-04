George Bush (93) liegt auf der Intensivstation. Nur wenige Tage nach dem Tod seiner Ehefrau Barbara Bush (1925-2018) am 17. April wurde der Ex-US-Präsident (1989-1993) wegen einer Blutinfektion ins Krankenhaus gebracht, wie sein Sprecher Jim McGrath in einem Statement unter anderem via Twitter bekanntgab.

"Präsident Bush wurde gestern Morgen in das Houston Methodisten Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich eine Infektion zugezogen hatte, die sich in seinem Blut ausbreitete", heißt es in der Nachricht. Gleichzeitig gibt McGrath aber auch leichte Entwarnung, denn der 93-Jährige reagiere auf die Behandlungen und "scheine sich zu erholen". Weitere Updates wird es laut dem Sprecher geben, sofern sich etwas an dem Zustand ändert.

George Bush ist an Parkinson erkrankt und auf den Rollstuhl angewiesen. Am Samstag war seine Ehefrau in Houston, Texas, beigesetzt worden. Die beiden waren von 1945 bis zu ihrem Tod verheiratet. Sie bekamen sechs Kinder, darunter den späteren US-Präsident (2001-2009) George W. Bush (71).