An diesem Samstag finden in den USA die "March for Our Lives"-Demonstrationen statt, mit denen die Schüler der Parkland Highschool gegen Waffengewalt und für schärfere Waffengesetzte protestieren. Dafür haben die Überlebenden des jüngsten Amoklaufs an einer Schule in Florida unter anderem übers Wochenende die Webseite des "Guardians" übernommen und zahlreiche Interviews mit Prominenten angefragt.

Hollywood-Star George Clooney (56), der die Bewegung gemeinsam mit Ehefrau Amal (40) bereits mit 500.000 Dollar unterstützte und seine Anwesenheit bei der Demo in Washington ankündigte, sagte das Interview zwar hab, schrieb aber einen emotionalen Antwort-Brief.

"Amal und ich stehen zu 100 Prozent hinter euch und werden am 24. März in DC protestieren. Wir beide wissen, dass dies euer Marsch ist. Euer Moment. Die jungen Leute zeigen es den Erwachsenen und das ist euer effektivstes Werkzeug. Die Tatsache, dass kein Erwachsener auf der Bühne sprechen wird, ist eine mächtige Botschaft an die Welt, dass, wenn wir nichts gegen die Waffengewalt tun werden, ihr es tun werdet", heißt es in dem Brief an Emma Dowd, Lauren Newman und Rebecca Schneid, die Herausgeber der Schülerzeitung "Eagle Eye" der Parkland Highschool.

"Ihr macht mich stolz"

"Ihr macht mich wieder stolz auf mein Land", beendete der Schauspieler sein Antwort-Schreiben. Die Clooneys hatten unter anderem mit ihrer Spende andere Prominente dazu inspiriert, ebenfalls 500.000 Dollar an die Organisation zu spenden. Oprah Winfrey (64), Jeffrey (67) und Marilyn Katzenberg (69), Steven Spielberg (71) und Kate Capshaw (64) sowie das Fashion-Label Gucci unterstützen "March for Our Lives" mit demselben Betrag.

Außerdem spendeten Marc Benioff (53), Jimmy Fallon (43), Joshua Kushner (32), John Legend (39) und Chrissy Teigen (32), der "Modern Family"-Cast und Basketballspieler Dwyane Wade (36) und Ehefrau Gabrielle Union (45).

Weitere Promis wie Justin Bieber (24) und Miley Cyrus (25) unterstützen die Bewegung aktiv auf Twitter, indem sie die Fans zur Teilnahme an den Protestaktionen motivieren. Unter anderem riefen sie dazu auf, den Protestsong "Shine" zu kaufen.