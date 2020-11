George Clooney dachte nicht daran, dass er jemals verheiratet sein würde oder Kinder haben würde. Doch dann habe er Amal getroffen.

George Clooney (59, "Ocean's 13") dachte, er würde für immer ein Junggeselle bleiben und nie Kinder haben. Das verriet der Hollywood-Star jetzt in einem Interview mit der Männer-Zeitschrift "GQ". Erst als er seine jetzige Frau Amal (42) traf, hätten sich seine Prioritäten geändert. Die Hochzeit und später die Geburt ihrer Kinder habe ihm bewusst gemacht, wie "leer" sein Leben gewesen sei.

"Ich habe gedacht, dass ich nie heiraten werde. Dass ich nie Kinder haben werde", sagte Clooney im Interview. Er habe sich gedacht, er führe ein erfülltes Leben: "Ich arbeite, ich habe großartige Freunde", so der 59-Jährige. Nachdem er Amal 2013 kennengelernt habe, habe sich alles verändert: "Eigentlich war da eine riesige Leere."

Schreckensmoment nach der Geburt der Zwillinge

Das Paar heiratete schnell nach dem ersten Treffen im September 2014. Die Ehe habe ihn verändert, erklärt der Schauspieler weiter: "Weil ich nie in der Position war, in der das Leben eines anderen Menschen so unendlich wichtiger ist als mein eigenes."

Im Juni 2017 kamen dann die gemeinsamen Zwillinge Ella und Alexander zur Welt. Kurz nach ihrer Geburt erlebte Clooney einen Schreckensmoment. Im Sommer 2018 hatte Clooney einen Motorradunfall in Italien, wo er damals für die Serie "Catch-22" drehte. In dem Moment kurz vor dem Aufprall habe er an seine Kinder gedacht: "Ich dachte, das war's und sich sehe sie nie wieder", so Clooney.