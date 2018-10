Halloween-Hopping! Dass Hollywood-Star George Clooney (57) auch auf das traditionelle Gruselfest steht, war vielleicht nicht jedem bekannt. Am Samstag lieferte er aber den Beweis. Als Pilot verkleidet nahm er an der Party-"Runde 2" in Las Vegas teil. Kumpel Rande Gerber (56) posierte, ebenfalls als Flugkapitän verkleidet, zusammen mit ihm im Cockpit. Gerbers Ehefrau, Ex-Supermodel Cindy Crawford (52), war als Retro-Stewardess auch an Bord. Unter anderem servierte sie Tequila, wie einige Clips und Fotos in ihrer Insta-Story zeigten. Zu einem schrieb sie "Runde 2 - Las Vegas, Nevada".

So war die Party-Runde 1

Damit spielte sie auf die "Casamigos Halloween Party" an, die Familie Gerber bereits am Freitag in Los Angeles besucht hatte - Casamigos heißt das Tequila-Unternehmen, das Clooney und Gerber 2013 gründeten und 2017 wieder verkauften. Gerber und Crawford feierten dort zusammen mit ihren Kindern, Kaia (17) und Presley Gerber (19).

Die vier kamen als Rock-Ikonen zur Kostüm-Party: Crawford gab Blondie-Sängerin Debbie Harry (73), ihr Mann erschien als Ziggy Stardust/David Bowie (1947-2016), Kaia war Joan Jett (60) und Presley hielt es eher allgemein, wie auf einem Foto zu sehen ist, das die stolze Mama auf Instagram postetet.

Eine echte Promi-Party

Die Mitglieder der Familie Gerber waren aber nicht die einzigen Promis, die sich in Schale schmissen: Musiker Sean Combs kam als Pilot, Musiker Harry Styles als Elton John und auch Paris Hilton, Nicky Hilton, Karolina Kurkova, Dave Grohl, Ed Norton, Zoë Kravitz, Michelle Trachtenberg, Olivia Munn oder Molly Sims ließen sich das Halloween-Fest nicht entgehen.