George Clooney (57, "A World Beyond") hat gerade seinen 57. Geburtstag gefeiert. Glückwünsche gab es nicht nur von Ehefrau Amal (40). Auch Supermodel Cindy Crawford (52) und ihr Ehemann Rande Gerber (56), die mit den Clooneys eng befreundet sind, gratulierten per Instagram. "Alles Gute an den Typen, der uns immer zum Lachen bringt", schrieb das ehemalige Topmodel zu einem Bild von 2011, auf dem die 52-Jährige zusammen mit Gerber und Clooney im Anzug auf einem Boot in Venedig steht. Ihr Ehemann postete ein Foto von sich und dem Geburtstagskind, auf dem die beiden gemütlich am Strand sitzen. Zusammen gründeten die Männer 2013 eine Tequila-Marke. Zwei Flaschen davon halten sie auf dem Bild in ihren Händen.

Tequila spielte dann offenbar auch bei der Geburtstagsfeier eine große Rolle. Ein witziges Video, das auf der Facebook-Seite von Casamigos Tequila unter der Überschrift "Happy Birthday, George Clooney" zu sehen ist, zeigt den Hollywood-Star zusammen mit Gerber. Die beiden genehmigen sich darin ein Gläschen - was den Hollywood-Star nach einem breiten Grinsen fast zum Umkippen bringt. Dabei steht: "Wenn die Chefs zu viel Zeit im Büro verbringen, passiert das." Die Tequila-Firma hatten die Gründer 2017 für angeblich eine Milliarde US-Dollar an einen großen Getränkekonzern verkauft.

Von Italien nach New York

Clooney ist derzeit beruflich in Italien und bereitet dort den Dreh seiner neuen Serie "Catch-22" vor, der offenbar demnächst in Sardinien starten wird. Clooneys Schwiegervater, Ramzi Alamuddin, soll seinen 80. Geburtstag mit Freunden und Familie zudem gerade auf Clooneys Anwesen am Comer See gefeiert haben. Dann ging es aber zurück in die USA: In New York City wird Ehefrau Amal am heutigen Montag als Mitgastgeberin der Met Gala erwartet. Im Juni feiern dann die Clooney-Zwillinge Ella und Alexander ihren ersten Geburtstag.