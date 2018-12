Der 41. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist tot. George H. W. Bush (1924 - 2018, "My Life in Letters and Other Writings") ist am Freitagabend gegen 22:10 Uhr (Ortszeit) verstorben, wie sein Sprecher Jim McGrath erklärt hat. Der Ex-US-Präsident wurde 94 Jahre alt. Der Tod von Bush kommt etwas weniger als acht Monate nach dem Ableben seiner Frau Barbara. Die ehemalige First Lady war am 17. April im Alter von 92 Jahren verschieden.

"Ein Mann höchsten Charakters"

George H. W. Bush hinterlässt fünf Kinder, 17 Enkel, acht Urgroßenkel und zwei Geschwister. Details über die Beerdigung Bushs wolle man zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, wie es in einem offiziellen Statement heißt. Sein Sohn George W. Bush (72), der 43. Präsident der USA, ließ kurz nach dem Bekanntwerden des Todes seines Vaters ebenfalls ein Statement veröffentlichen.

"Jeb, Neil, Marvin, Doro und ich [Anm. d. Red.: Die fünf Kinder von Bush] sind traurig, bekanntgeben zu müssen, dass unser Dad nach 94 außergewöhnlichen Jahren verstorben ist." Sein Vater sei "ein Mann höchsten Charakters" gewesen und "der beste Dad, den sich ein Sohn oder eine Tochter wünschen könnte". Außerdem bedankte sich die Bush-Familie für die Anteilnahme sowie "das Mitgefühl derer, die Dad mochten und für ihn gebetet haben".

In den vergangenen Monaten stand es nicht immer allzu gut um den ehemaligen Präsidenten. Bush war wenige Tage nach dem Tod seiner Frau wegen einer Blutinfektion ins Krankenhaus eingewiesen worden. Einige Wochen später war er erneut in ein Hospital gebracht worden, weil er an einem niedrigen Blutdruck und Erschöpfung litt.

Er hatte "entwaffnenden Witz"

Auch der amtierende US-Präsident Donald Trump (72) und seine Frau Melania (48) gaben ein Statement ab. Mit einer "trauernden Nation" beklage man das Ableben Bushs, der mit "grundlegender Authentizität, entwaffnendem Witz und standhaftem Einsatz für Glauben, Familie und Land" Generationen von Amerikanern inspiriert habe.