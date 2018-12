Während sich Donald Trump (72), die noch lebenden Ex-Präsidenten der USA und internationale Würdenträger bereits am Mittwoch in einer live übertragenen Trauerfeier von George H. W. Bush (1924 - 2018, "My Life in Letters and Other Writings") verabschiedeten, nahmen am Donnerstag zahlreiche Prominente Abschied. Bevor der 41. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika am späten Donnerstagnachmittag (Ortszeit) neben seiner ebenfalls verstorbenen Frau Barbara Bush (1925 - 2018) beerdigt werden soll, fand im texanischen Houston ein Trauergottesdienst statt.

Neben der Bush-Familie waren unter anderem auch Arnold Schwarzenegger (71) und Chuck Norris (78) vor Ort. Ebenfalls gesichtet wurden Sportstars wie der American-Football-Spieler J. J. Watt (29) sowie NBA-Legenden wie Clyde Drexler (56), Dikembe Mutombo (52) und Yao Ming (38). Während des Gottesdienstes traten unter anderem die Oak Ridge Boys und Reba McEntire (63) auf.

Die Tränen eines Sohnes

Auf der Trauerfeier am Mittwoch hatte mitunter auch Bushs Sohn George W. Bush (72), der selbstverständlich am Donnerstag anwesend war, gesprochen. Er erklärte unter anderem, dass der Verstorbene "der beste Vater" gewesen sei, den man haben könne. Zuvor war bekannt geworden, dass der 41. Präsident der USA seine letzten Worte an seinen Sohn George W. gerichtet haben soll. "Ich liebe dich auch", soll er zuletzt gesagt haben.

Auch Arnold Schwarzenegger veröffentlichte nach dem Tode Bushs am 30. November einen bewegenden Nachruf. Zu einem Bild der beiden in einem Flugzeug schrieb er bei Twitter unter anderem: "Präsident Bush hat uns für einen letzten Flug verlassen, aber sein Zielort ist nicht unbekannt. Er fliegt in die Arme der Liebe seines Lebens, Barbara."