Nach dem Tod des 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika haben sich neben unzähligen normalen Usern auch zahlreiche Promis und Politiker in den Sozialen Medien von George H. W. Bush verabschiedet. Dieser war am Freitagabend gegen 22:10 Uhr (Ortszeit) im Alter von 94 Jahren gestorben.

Herzen voller Dankbarkeit

Einer der ersten, der sich auf Twitter zu Wort meldete, war Ex-Präsident Barack Obama (57). Die USA hätten ihm zufolge mit Bush einen "Patrioten und bescheidenen Diener" verloren. Die Herzen der US-Bürger seien heute zwar schwer, aber gleichzeitig auch mit Dankbarkeit gefüllt, schreibt Obama unter anderem.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump (72) und seine Frau Melania (48) ließen verkünden, dass man den Tod Bushs mit einer "trauernden Nation" beklage. Bush habe mit "grundlegender Authentizität, entwaffnendem Witz und standhaftem Einsatz für Glauben, Familie und Land" Generationen von Amerikanern inspiriert.

Auch Bushs Amtsnachfolger Bill Clinton (72) schrieb via Twitter, dass er zusammen mit seiner Ehefrau Hillary (71) um Bush trauere. Clinton sei "dankbar für jede Minute, die ich mit ihm verbracht habe". Er werde ihre Freundschaft als eines der größten Geschenke ehren, die er in seinem Leben bekommen habe.

Ex-Vizepräsident Al Gore (70) bestätigte ebenso, dass Bush "unserer Nation mit außerordentlicher Integrität und Anmut gedient" habe. Er werde ihn aber auch für seine "Güte und für die Liebe zu seinem Vaterland" in Erinnerung behalten.

"Wir haben einen großen Amerikaner verloren"

Apple-Chef Tim Cook (58) erklärte, dass der Dienst das Leben Bushs definiert habe. "Wir haben einen großen Amerikaner verloren", schrieb er unter anderem bei Twitter. Der ehemalige US-Präsident habe allen gezeigt, was "Führungsqualitäten, Opferbereitschaft und Anstand" bedeuten.

Gary Sinise (63, "Forrest Gump") erinnerte sich unterdessen an einen ganz bestimmten Tag. "Habe 2011 in College Station einen wundervollen Tag mit George H. W. Bush verbracht", teilte der Schauspieler bei Twitter. Dazu postete er ein Bild der beiden.

Selbst Schauspielerin und Komikerin Kathy Griffin (58) verabschiedete sich. "Ich habe Präsident Bush nicht häufig beigepflichtet, aber ich habe niemals seine Liebe für sein Vaterland hinterfragt", erklärte sie. "Gute Reise, Sir!"

"Ich werde niemals vergessen, wie mich George H. W. Bush und Präsident Clinton in meiner alten Heimatstadt New Orleans getroffen haben, um nach Hurrikan Katrina ihre Unterstützung zu zeigen und Spenden zu sammeln", erzählte Moderatorin Ellen DeGeneres (60). Sie sende ihre Liebe an Bushs Familie.

Einer der bewegendsten Nachrufe stammt von Arnold Schwarzenegger (71). Der Schauspieler und Ex-Politiker erklärte zu einem Bild der beiden in einem Flugzeug unter anderem: "Präsident Bush hat uns für einen letzten Flug verlassen, aber sein Zielort ist nicht unbekannt. Er fliegt in die Arme der Liebe seines Lebens, Barbara." Bushs Frau Barbara war Mitte April verstorben. Jeder Amerikaner solle an diesem Abend nach oben blicken und Bush seinen stillen Dank aussprechen.