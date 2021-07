Amal und George Clooney haben sich ein neues Anwesen in Frankreich zugelegt. Das Landgut befindet sich in der Provence.

Das Promipaar Amal (43) und George Clooney (60) hat sich ein neues Anwesen in Frankreich gekauft. Neben ihrer Ferienvilla am Comer See in Italien und weiteren Häusern in der Nähe von London und in Los Angeles verfügen die beiden nun auch über ein Landgut in der Provence. Der Bürgermeister der Kleinstadt Brignoles, Didier Brémond (59), hieß die Clooneys persönlich willkommen.

"Es ist nun offiziell, George und Amal Clooney sind Bewohner unserer wunderschönen Gemeinde", schrieb er in den sozialen Medien zu einem Foto der drei, das sie vor dem Haus zeigt. Brémond sei demnach der Einladung der Clooneys in ihre Villa namens Domaine du Canadel gefolgt und habe "das Vergnügen gehabt", das Promipaar zu treffen.

Laut der Seite "leadingestates.com" stammt die Villa aus dem 18. Jahrhundert und steht auf einem 172 Hektar großen Gelände. Dazu gehört ein Olivenhain, ein Weinberg und ein Ziersee. Die Gärten des ehemaligen Bauernhauses gehören zu den schönsten der Provence. Fotos zeigen geschmackvoll eingerichtete Wohn- und Schlafzimmer. Die Clooneys können sich auch über einen Swimmingpool, einen Tennisplatz sowie einen Lavendelgarten freuen. Der Preis der Villa ist auf der Seite mit 7,9 Millionen Euro angegeben.

Beste Gesellschaft für Amal und George Clooney

Die Clooneys sind in der Provence in bester Gesellschaft: Auch das ehemalige Paar Brad Pitt (57) und Angelina Jolie (46) besitzen dort immer noch ein Anwesen, das Château Miraval ganz in der Nähe von Brignoles. Vom Domaine du Canadel der Clooneys ist es etwa 35 Autominuten entfernt. Zu einem weiteren Hollywoodstar fahren Amal und George Clooney sogar nur 25 Minuten: Das nahegelegene Château Margüi ist im Besitz von "Star Wars"-Schöpfer George Lucas (77).