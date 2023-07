Amal und George Clooney verbringen viel Zeit in ihrer Villa Oleandra am Comer See

George und Amal Clooney Familien-Sommer mit Kindern am Comer See

Den Sommer verbringt George Clooney wieder samt Familie in seiner Villa am Comer See. Mit Italien verbindet ihn eine besondere Liebe.

Mit Italien verbindet den Hollywood-Star George Clooney (62) eine ganz spezielle Leidenschaft. Bereits Jahre bevor er seine Partnerin Amal (45) 2014 in Venedig heiratete, schlug er dort Wurzeln und investierte Millionen in diverse Immobilien rund um den Comer See in der Lombardei.

Mit seiner Ehefrau und ihren gemeinsamen Zwillingen Ella und Alexander (6) verbringt er auch in diesem Sommer wieder einen ausgedehnten Familienurlaub in seiner Villa Oleandra in dem beschaulichen Örtchen Laglio. Wie das Magazin "Us Weekly" berichtet, brach er am vergangenen Freitag mit seinem Anhang zu einer ausgedehnten Bootstour über den Lago di Como auf.

Villa Oleandra: 25 Zimmer mit atemberaubenden Seeblick

Das Anwesen liegt nur wenige Meter vom See entfernt und verfügt über 25 Zimmer, Tennisplätze, einen großen Pool sowie eine Garage für Georges Vintage-Motorräder. Clooney erwarb das Traumhaus im Jahr 2002 zusammen mit der benachbarten Villa Margherita und baute beide Immobilien seinen Vorlieben entsprechend um.

Hollywood-Stars zu Gast bei den Clooneys

Im Laufe der Jahre hatte der Schauspieler unzählige prominente Gäste dort zu Besuch, darunter Brad Pitt (59), Matt Damon (52) oder Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41). Im Jahr 2004 beherbergte Clooney in seinen Residenzen sogar den kompletten Cast des Films "Ocean's Twelve", einige Szenen der Krimi-Komödie wurden dort auch gedreht.

George Clooney ist Ehrenbürger von Laglio

Der Einwohnerschaft des 1000-Seelen-Nests Laglio scheint es nicht zu missfallen, dass der Hollywood-Star mit seiner Anwesenheit und seinen berühmten Gästen immer wieder ein bisschen Glamour in den Ort bringt. Mittlerweile wurde Clooney gar zum Ehrenbürger ernannt und ist Mitglied im lokalen Komitee zum Schutz des Seeufers. Wie der Schauspieler 2020 dem Star-Moderator Jimmy Kimmel (55) verriet, sprechen seine beiden Kinder mittlerweile sogar fließend italienisch - ganz im Gegensatz zu ihm und seiner Frau.