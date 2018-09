Wie arbeitet es sich wohl als Privatköchin der Familie Clooney? Das US-Magazin "People" hat die kulinarische Chefin von George (57, "Hail, Caesar!") und Amal Clooney (40) dazu befragt. Viviana Frizzi ist eine 33-jährige, mehrfach ausgezeichnete italienische Köchin, die schon seit dem Jahr 2013 bei den Clooneys angestellt ist.

"Seit wir die Zwillinge haben, kocht Vivi fast jeden Abend für uns", erzählt George in dem Interview. "Essen gehen ist nicht mehr so einfach oder interessant wie früher. Vor allem, da all unsere Freunde lieber ihr Essen essen als in ein Restaurant in Como oder London zu gehen." Ihre handgemachten Gnocci mit Pesto würden Clooney zum Weinen bringen, so der von seiner Privatköchin schwer begeisterte Schauspieler.

Eine breite Bandbreite

Doch ihre Kochkunst beschränkt sich nicht nur auf italienische Spezialitäten. Auch Sushi, Libanesisch und Indisch komme demnach regelmäßig auf den Tisch. Einmal pro Woche gibt es außerdem eine Pizza-Nacht.

Bei den 16 Monate alten Zwillingen Ella und Alexander ist das Risotto besonders beliebt. "Sie sind kein bisschen wählerisch", erzählt Frizzi. "Wenn sie etwas mögen, zeigen sie mit ihren kleinen Fingern auf ihre Backen, lächeln und sagen Mmm!". Da spielen sich am Esstisch sicher zuckersüße Szenen ab, wenn die Profiköchin mal wieder Tomaten-Risotto, Margarita Pizza oder Ricotta mit Himbeeren auftischt. Letzteres mögen die beiden offenbar besonders gerne.