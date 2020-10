Georgina Fleur bei einem TV-Event in Köln

Via Instagram

Via Instagram "Verraten und verkauft": Georgina Fleur verkündet unter Tränen die Trennung von Kubilay Özdemir

Georgina Fleur hat sich von ihrem Verlobten Kubilay Özdemir getrennt. Auf Instagram rechnet sie tränenreich mit ihm ab.

Vor Kurzem waren sie noch gemeinsam in der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen, nun sind Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir offenbar kein Paar mehr. In mehreren nächtlichen Storys auf Instagram erklärt sie, dass sie "tagelang geweint" habe und es ihr "richtig schlecht" gehe. Der Grund: das Verhalten von Kubilay, den sie "nie wiedersehen will". Sie fühle sich "verraten und verkauft".

Ihr nun wohl Ex-Partner hatte eine Story mit dem Bild einer anderen Frau gepostet, dazu schrieb er: "So happy again". Später schrieb er in seinen Instagram-Storys unter anderem, er habe Georgina nie betrogen oder ausgenutzt. "Ich habe Dich auf Händen getragen und alles für Dich getan."

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir waren zwei Jahre ein Paar

Eine Versöhnung zwischen Georgina Fleur und Kubilay Özdemir scheint ausgeschlossen. Auch bei der "Sommerhaus"-Wiedersehensshow wolle sie nicht mit ihm zusammen auftreten. In der Sendung hatte "Kubi" für Schlagzeilen gesorgt, als er Ex-"Bachelor" Andrej Mangold anspuckte. Kurz darauf verließen Georgina und er das Haus.

Georgina Fleur, die 2012 durch die Datingshow "Der Bachelor" bekannt wurde und später auch im Dschungelcamp war, und Kubilay Özdemir sollen sich vor zwei Jahren kennen und lieben gelernt haben. Anfang 2019 haben sich die beiden verlobt.

Verwendete Quellen:Instagram Georgina Fleur / Instagram Kubilay Özdemir