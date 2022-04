Herzogin Kate Middleton Prinz William

22. April 2022

Unangenehm! Herzogin Kate und Prinz William antworten nicht auf Fragen nach Harrys Interview

Es ist das erste Mal, dass sich Mitglieder des britischen Königshauses nach dem neuesten Interview von Prinz Harry in der Öffentlichkeit zeigen. Am Mittwoch, dem 96. Geburtstag von Queen Elizabeth, besuchen Herzogin Kate und Prinz William das Büro der Nothilfe und sprechen dort mit Einsatzhelfern, die aus der Ukraine zurückgekehrt sind. Per Videocall werden zudem weitere Kräfte zugeschaltet, die sich noch im Kriegsgebiet befinden. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge zeigen sich gewohnt empathisch und aufmerksam. Beim Verlassen des Gebäudes werden sie dann auf das Interview von Prinz Harry mit dem US-Sender NBC angesprochen. Darin hatte Williams Bruder erklärt, er sorge dafür, dass die Queen "beschützt und von den richtigen Leuten umgeben" sei. Mit einem gequälten Lächeln steigen Kate und William in ihren Wagen – ohne eine Antwort zu geben. Britische Medien berichten, dass die Royal Family von den Aussagen des Exil-Prinzen genervt seien. Prinz Charles sei "am Ende seiner Kräfte" verriet ein Royal-Experte nach dem Interview.

