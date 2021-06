In dem TV-Special "Bauer sucht Frau - Gerald & Anna im Babyglück" haben Anna und Gerald Heiser den Namen ihres Sohnes verraten.

Anna Heiser (30) und ihr Ehemann Gerald sind Ende Januar Eltern geworden. In dem RTL-Special "Bauer sucht Frau - Gerald & Anna im Babyglück" am Dienstagabend (8. Juni) wurde die Familie in Namibia von den Vorbereitungen während der Schwangerschaft über die dramatische Geburt bis zur Taufe ihres Sohnes begleitet. Zudem verriet das Paar endlich den Namen ihres Kleinen. "Die Auswahl war nicht leicht, weil unser Sohn mit mehreren Sprachen aufwächst und man passend dazu wählen musste", erklärte Gerald Heiser in der Sendung. Am Ende einigte sich das Paar auf Leon - ihr "kleiner Löwe".

2017 lernten sich Gerald und Anna Heiser bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Anna ließ ihr gewohntes Leben in Deutschland zurück, um zu Gerald auf seine Farm in Namibia zu ziehen. Nach der Hochzeit 2018 krönte nun das erste Baby das Liebesglück.