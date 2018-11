Gerard Butler (49) hat nach den Waldbränden in Kalifornien auf Instagram zu Spenden aufgerufen und ein Video von seiner Straße und seinem ehemaligen Haus geteilt. Mit Atemmaske und sichtlich geschockt läuft der Schauspieler darin durch die Ruine seines Anwesens: "Es ist komplett weg." Es sei herzzerreißend, so der gebürtige Schotte, auch alle anderen Häuser in seiner Straße seien abgebrannt. "Was für einen Unterschied ein Tag in einer Gemeinschaft machen kann..."

In der Bildunterschrift dankt Butler den Feuerwehrmännern und ruft seine Follower zu Spenden auf. Die Unterstützung, die ihm angeboten wurde, solle den Kaliforniern zuteilwerden, die es nötiger hätten. Dazu teilt Butler einen Link zur Crowdfunding-Plattform Gofundme.com, in der aktuell über 70 Familien und Gemeinden, die durch das Feuer ihre Lebensgrundlage verloren haben, um Spenden bitten.