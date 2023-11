Gerard Piqué und Shakira haben sich vergangenes Jahr getrennt. Nun äußert sich der Ex-Fußballer erstmals ausführlicher dazu.

Gerard Piqué (36) äußert sich erstmals ausführlicher zur Trennung von seiner ehemaligen Partnerin Shakira (46). In einem Interview mit dem katalanischen Radiosender "RAC1" erzählt der ehemalige Profi-Fußballer, er habe das alles nur überstanden, weil er sich von den Anschuldigungen abgeschirmt habe. Nachdem sich das Promi-Paar im Sommer 2022 getrennt hatte, hatte Shakira unter anderem in einem Song scharf gegen Piqué geschossen.

"Ich kann nicht jeden Tag rausgehen und Dinge leugnen, die nicht real sind", sagt Piqué im Interview. "Von allem, was passiert ist, wissen die Leute nicht einmal zehn Prozent", betont er. Der 36-Jährige wolle aber nicht über Einzelheiten sprechen.

Piqué, Shakira und die Schlagzeilen

Rund zwölf Jahre lang waren Gerard Piqué und Shakira ein Paar. Medienberichten zufolge war Piqué nach der Trennung immer wieder mit der deutlich jüngeren Studentin Clara Chia Marti (24) gesehen worden. Mittlerweile sind die beiden ein Paar. Anfang des Jahres postete er erstmals ein gemeinsames Foto auf Instagram.

Kurz zuvor hatte Shakira mit dem Produzenten und DJ Bizarrap (25) den Song "BZRP Music Sessions #53" veröffentlicht. "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht", schleuderte sie unter anderem in Richtung ihres Ex-Partners und Martis.

Dass die Zeit nach der Trennung von der Sängerin offenbar nicht einfach war, deutet Piqué in dem Gespräch an: "Wenn ich dem, was über mich gesagt wurde, Bedeutung beigemessen hätte, wäre ich jetzt in einer Wohnung eingesperrt oder hätte mich aus dem sechsten Stock gestürzt."

Shakira und Piqué hatten sich beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied "Waka Waka (This Time for Africa)" kennengelernt, dem offiziellen Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Sie kamen wenig später zusammen. Ihr erster gemeinsamer Sohn Milan wurde Anfang 2013 geboren, ihr zweiter Sohn Sasha kam 2015 zur Welt. Das Paar verkündete im Sommer 2022 schließlich seine Trennung.