In einem Song rechnete Shakira Anfang des Jahres mit ihrem angeblich untreuen Ex-Mann, Fußballer Gerard Piqué, ab. Nur der Anfang einer medialen Schlammschlacht. Jetzt hat sich Piqué erstmals ausführlich geäußert.

Die öffentliche Schlammschlacht mit Shakira hat Fußballer Gerard Piqué offenbar zugesetzt. Zum ersten Mal hat sich der Sportstar zum Streit mit der Mutter seiner Kinder geäußert.

Gerard Piqué äußert sich zur Shakira-Trennung

"Wenn ich allem, was über mich gesagt wurde, Bedeutung beigemessen hätte, wäre ich jetzt in einer Wohnung eingesperrt oder hätte mich aus dem sechsten Stock gestürzt", sagt er im Gespräch mit dem katalanischen Radiosender RAC1. Er habe die Zeit nur "überlebt, weil ich mich von all den Anschuldigungen abgeschirmt habe", so der Sportler. Nicht alles was erzählt worden sei, entspreche der Wahrheit. "Ich kann nicht jeden Tag rausgehen und Dinge leugnen, die nicht real sind", erklärt Piqué.

Am 12. Januar hatte Shakira gemeinsam mit dem argentinischen DJ Bizarrap einen Song veröffentlicht, in dem sie Piqué Untreue vorwirft. Sie schoss in ihrem Track aber nicht nur gegen den Fußballprofi, der Schlagzeilen über seine Person gewöhnt sein müsste, sondern auch gegen dessen damalige Affäre und heutige Freundin Clara Chía Marti.

"Du dachtest, du würdest mich verletzen, aber du hast mich stärker gemacht. [...] Ich bin zwei 22er wert [so alt war die Freundin offenbar während der Affäre]. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht, du hast eine Rolex gegen eine Casio eingetauscht. Ich bin zu groß für dich, deshalb bist du mit jemandem zusammen, der genauso ist wie du", sang die Kolumbianerin unter anderem.

Öffentlicher Rosenkrieg

Im April hatte sich Piqué unfreiwillig mit ganz Lateinamerika angelegt, als er in einem Interview auch über Shakira sprach. "Meine Ex ist (...) Lateinamerikanerin. Sie können sich nicht vorstellen, welche Kommentare ich in den sozialen Medien von ihren Fans bekommen habe. Millionen von Barbareien!", sagte er und fügte hinzu: "Aber das ist mir alles egal. Ehrlich gesagt, total egal, weil ich sie nicht kenne. Diese Leute haben kein Leben und warum sollte mich das interessieren? Ich werde sie nie kennenlernen, sie sind Roboter."

Ob er tatsächlich alle Lateinamerikaner über einen Kamm scheren wollte, sei dahingestellt. Shakira griff die Aussagen ihres untreuen Ex-Partners trotzdem auf, twitterte, sie sei "stolz, Lateinamerikanerin zu sein". Auf Piqués Instagram-Profil häuften sich derweil die Kommentare erzürnter Lateinamerikaner. "In Lateinamerika kennen wir dich nur, weil du der Ex von Shakira bist", schrieb ein Fan. "Deine Kinder haben lateinamerikanisches Blut in sich. Das hast du vergessen", postete ein anderer.

"Von allem, was passiert ist, wissen die Leute nicht einmal zehn Prozent", sagt Piqué jetzt. Genauer eingehen wollte er auf die Einzelheiten offenbar nicht.

