Der deutsche TV-Schauspieler Gerd Baltus ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 87 Jahren in Hamburg. Das teilte die Ehefrau des gebürtigen Bremers am Samstagmorgen dem NDR mit. Baltus machte sich mit zahlreichen TV-Rollen einen Namen.

Nach dem Abitur studierte er zunächst einige Semester Jura, bevor er sich für eine Karriere als Schauspieler entschied. Ohne Schauspielausbildung debütierte er 1953 auf der Bühne des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg und gehörte von 1959 bis 1966 zum Ensemble der Münchner Kammerspiele. In den Folgejahren widmete er sich Rollen in Film- und Fernsehproduktionen, darunter "Tatort", "Derrick" oder "Das Traumschiff".

Baltus erhielt 1965 den Deutschen Filmpreis für seine Rolle des Leutnant Beckerath in der Thomas-Mann-Verfilmung "Wälsungenblut". Neben der Schauspielerei war Baltus als Hörspielsprecher tätig und sprach zum Beispiel den Part des englischen Schriftstellers William Shakespeare in "Das Treffen in Valladolid" (1991).

Gerd Baltus war in zweiter Ehe verheiratet und lebte in Hamburg. Sein 1978 geborener Sohn Philipp Baltus widmet sich ebenfalls der Schauspielerei. Beide standen auch gemeinsam vor der Kamera ("Der Mann, der alles kann", 2012).