Die Kölner Fußball-Ikone Gerhard "Gerd" Strack ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Wie der "Express" vermeldet, erlag Strack am Donnerstag den Folgen eines Herzinfarkts. Der Ex-Verteidiger streifte zwischen 1974 und 1985 insgesamt 261 Mal das Kölner Trikot über. Später war er noch beim FC Basel in der Schweiz und bei der Fortuna Düsseldorf bis 1988 unter Vertrag. Nach seiner aktiven Laufbahn arbeitete Strack in mehreren Fußballschulen im ganzen Rheinland.

Stracks größte Erfolge waren die Triumphe im DFB-Pokal in den Jahren 1977, 1978 und 1983. Zudem wurde er 1978 mit den Geißböcken Deutscher Fußballmeister. In den Jahren 1982 bis 1984 lief er außerdem zehnmal im Trikot der deutschen Nationalmannschaft auf und erzielte dabei einen Treffer. Dieser Treffer im entscheidenden EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien sicherte der DFB-Elf die Teilnahme an der EM in Frankreich 1984.