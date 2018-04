In Folge sieben war für Gerda J. Lewis (25) bei "Germany's next Topmodel" (immer donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben) Schluss. Doch die ehemalige Kandidatin der aktuellen Staffel will in Zukunft hoch hinaus. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sprach die Kölnerin in München über ihre weiteren Ziele, ihre Vorbilder in dieser Hinsicht und verriet, welches der Mädchen sie ganz weit vorne sieht im Kampf um den Topmodel-Titel.

Werden Sie auf der Straße schon erkannt?

Gerda: Sehr oft. Ich denke immer, dass viele gar nicht wissen, wer ich bin, aber viele erkennen mich trotzdem. Es ist schon sehr, sehr komisch, wenn man irgendwohin geht und die Leute wissen, wer man ist. Das ist für mich noch total unwirklich.

Hat sich Ihr Leben durch " Germany's next Topmodel" sehr verändert?

Gerda: Ich würde schon sagen, dass sich mein Leben dadurch sehr stark verändert hat. Mir wurden dadurch viele Türen geöffnet. Ich habe die Möglichkeit zu zeigen, wie ich bin und was ich kann. Das ist wirklich eine sehr große Ehre für mich und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich hoffe, es kommt noch sehr viel.

Verfolgen Sie die Sendung jetzt noch?

Gerda: Ja. Ich denke, für mich ist es sogar noch interessanter als für normale Zuschauer. Seit ich ausgeschieden bin, will ich natürlich wissen, was die Mädels noch gemacht haben. Und wenn man die Kandidatinnen persönlich kennt, fiebert man nochmal ganz anders mit. Ich bin da total mit dem Herzen dabei. Wenn jemand rausfliegt, bin ich zuhause auch am Weinen. Weil ich eben weiß, wie die sich fühlen.

Wer wird Ihrer Meinung nach "Germany's next Topmodel 2018"?

Gerda: Ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Aber Toni ist von Anfang an einfach meine Nummer eins gewesen. Ich glaube, so denken viele. Sie ist einfach ein außergewöhnlicher Typ. Und ein Model-Typ wie sie hat noch nie gewonnen. Ich würde ihr das wirklich gönnen, weil sie ein herzensguter Mensch ist, sie sich das so sehr wünscht und so sehr dafür kämpft.

Welche Ihrer Eigenschaften machen Sie zu einem Vorbild für andere Mädchen?

Gerda: Ich bin sehr selbstbewusst geworden und ich möchte anderen zeigen, dass es gut ist, wenn man zu sich selbst steht. Es ist viel schlimmer, wenn man sich selbst immer runtermacht. Dadurch wird man nicht glücklich. Außerdem bin ich sehr ehrlich und authentisch. Ich schrecke nicht davor zurück, meine Meinung zu sagen. Und drittens zeige ich mich auch, wenn ich mal nicht zurechtgemacht bin. Wenn ich mich zum Beispiel morgens im Bett filme und den Leuten zeige, dass ich auch schlechte Tage habe und ein normaler Mensch bin.

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?

Gerda: Ich wünsche mir, dass es karrieremäßig bergauf geht. Ich möchte mich auf mich selbst konzentrieren. Ich möchte nicht eine der Kandidatinnen werden, die nach der Sendung einfach unsichtbar werden und von denen man nichts mehr hört. So bin ich einfach nicht.

Wer ist Ihr Vorbild?

Gerda: Caro Daur. Ich habe sie durch "Germany's next Topmodel" kennengelernt. Sie ist so authentisch und so lieb. Sie hat einen krassen Style und sie macht das alles alleine. Sie hat weder einen Stylisten noch einen Make-up-Artist. Davor habe ich großen Respekt.