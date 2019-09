Knapp drei Monate sind "Die Bachelorette" Gerda Lewis (26) und Keno Rüst (27) nun schon ein Paar. Und die beiden schweben nach wie vor auf Wolke sieben. In Stuttgart haben sie nun ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt beim Opening des Kinga Mathe-Stores bei Breuninger gemeistert. Wie es bei den beiden läuft, wie sie mit dem Medienrummel um sich herum umgehen und ob sie bereits Pläne für ein gemeinsames Heim schmieden, haben sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verraten.

Über zwei Monate mussten Gerda und Keno ihre Liebe geheim halten. Keine leichte Aufgabe, denn die beiden mussten sich wochenlang in ihren Wohnungen verstecken und konnten sich nicht in der Öffentlichkeit blicken lassen. Nicht einmal ein gemeinsamer Einkauf sei möglich gewesen. Jetzt können die zwei ihre Beziehung aber voll und ganz ausleben und freuen sich auf ihr gemeinsames Abenteuer.

"Es läuft von Tag zu Tag immer besser", erklärt Keno freudestrahlend. "Auch unser Freundeskreis harmoniert sehr gut miteinander." Ein wenig Nervosität bahnte sich bei den beiden aber dennoch vor ihrem ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt an. "Es ist schon aufregend, das jetzt zusammenzumachen. Aber ich bin positiv aufgeregt", so Gerda.

Medien üben Druck aus

Der Umgang mit dem Medienrummel sei für beide nicht immer einfach, aber besonders für den Dürener bringt das Leben im Rampenlicht die ein oder andere Hürde mit sich: "Es wird leider auch schnell aus einem kleinen Gerücht etwas Großes gemacht, was dann sehr negativ ankommt. Es ist wichtig, dass wir immer über alles reden, alles klären. Gerda gibt mir auch immer gute Tipps und sagt, dass ich negative Schlagzeilen ausblenden soll. Aber das ist häufig leichter gesagt, als getan." Der Druck der Medien sei für die beiden auch einer der Gründe, warum die Beziehungen ihrer Vorgänger gescheitert sind. Keno ist sich dennoch sicher: "Ich denke, bei uns wird das anders laufen."

Auch Pläne für ein gemeinsames Zuhause gibt es. "Wir haben uns vorgenommen, das Anfang oder Mitte des nächsten Jahres in Angriff zu nehmen", verrät Gerda. "Es wird auf jeden Fall nach Köln gehen. Keno hat bereits dort gewohnt, ist aber wegen seiner ehemaligen Beziehung nach Düren gezogen. Jetzt würde er aber sehr gerne wieder zurück." Was allerdings Heiraten und Kinder bekommen angeht, hält sich das Paar zunächst noch zurück. "Ich würde mich niemals mit jemandem verloben oder auch heiraten, wenn ich nicht mindestens drei bis vier Jahre mit dieser Person zusammen bin", so die schöne Blondine. "Für uns gibt es erst einmal noch so viele andere Schritte, die wir gehen wollen. Das wird hintenangestellt", fügt Keno hinzu.

"Er ist mein Fels in der Brandung"

Was die beiden an dem anderen am meisten lieben und schätzen, wissen sie aber genau. "Keno ist immer für mich da. Wenn es mir nicht gut geht, baut er mich wieder auf. Er ist mein Fels in der Brandung. Er hat für alles Verständnis. Und das brauche ich auch, denn ich bin eine temperamentvolle Frau, die auch gerne einmal für fünf Minuten ausflippt. Er ist dann aber ganz ruhig", lauten Gerdas liebevolle Worte über ihren Liebsten. Keno hingegen schätze ihren Humor, der auch immer auf ihn abfärbe. Gemeinsam lachen könnten sie viel, aber auch ernste Gespräche würden die beiden immer wieder miteinander führen.

Künftig zeige sich das Paar auch öfter gemeinsam auf öffentlichen Events. Aber planen die beiden auch eine Zukunft im Fernsehen? "Ich bin, was meine TV-Shows angeht, sehr selektierend. So etwas wie 'Das Sommerhaus der Stars' würde ich auf gar keinen Fall machen, weil ich einfach nicht der Typ für so etwas bin", stellt Gerda klar. Und auch Keno sieht sich künftig erst einmal nicht in der TV-Welt: "Ich möchte auch erst einmal das verarbeiten, was jetzt gerade passiert. Für mich stehen jetzt ganz andere Dinge im Fokus."