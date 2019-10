Sie waren die drei Akteure des wohl merkwürdigsten Halbfinales aller "Bachelorette"-Staffeln. Sowohl Keno Rüst als auch Tim Stammberger kämpften um Influencerin Gerda Lewis - doch kurz vor dem Finale schmiss Polizist Stammberger das Handtuch. Weil er glaubte, Lewis habe sich längt für seinen Konkurrenten entschieden. Der Bachelorette blieb letztlich nichts anderes übrig, als Keno ihre finale Rose zu überreichen. Ohne einen Partner aus der Kuppelshow zu gehen, kommt schließlich nicht infrage. Weder für sie noch für RTL.

Gerda Lewis kuschelt mit dem Zweitplatzierten Tim Stammberger

Also zelebrierten Gerda und Keno im Anschluss an die letzte Folge ihre Beziehung im Fernsehen und auf Social Media. Tim Stammberger, der zu Gerdas Topfavoriten während der Sendung gezählt hatte, schien vergessen. Bis jetzt. Denn zwischen Lewis und Rüst ist es nach zahlreichen verliebten Pärchenselfies und einer gemeinsamen USA-Reise vorbei. Wenige Tage später sind nun Fotos aufgetaucht, auf denen die 26-Jährige mit einem Mann Händchen hält. Es ist: ausgerechnet Tim, der freiwillig Ausgestiegene. Die Bilder entstanden in Straßburg, wo sich die Kuppelshow-Veteranen getroffen haben. Wasser auf die Mühlen derer, die von Anfang an geglaubt haben, dass Gerda und Keno keine Zukunft haben würden, weil die Kölnerin ohnehin mehr Gefühle für Tim gehabt habe.

Auf Instagram ruderten sowohl Tim als auch Gerda allerdings schnell zurück. "Uns war es wichtig, uns unter vier Augen persönlich noch mal auszusprechen, das Ganze zu klären und zu fragen, wie es dem anderen mit der Situation ging, wie sich die Situation entwickelt hat und warum man gewissen Entscheidungen getroffen hat", sagte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Und sie betonte, dass zwischen den beiden nicht mehr als Freundschaft sei. Auch Polizist Tim wollte die Dinge klar stellen. "Und zwar ist es so, dass Gerda und ich, nachdem sie sich von Keno getrennt hat, in Kontakt kamen und geschrieben haben, wie es einander so geht", sagte er.

Keno Rüst fühlt sich hintergangen

Gar nicht gefreut haben dürfte sich Keno Rüst über die Bilder seiner Ex-Freundin. "Ich möchte mich mit diesem Thema eigentlich gar nicht groß weiter beschäftigen – dadurch, dass Gerda und ich einfach nicht mehr zusammen sind. Nichtsdestotrotz: Ihr könnt euch wahrscheinlich alle denken, was ich davon halte, wie ich darüber denke. Dass ich natürlich beiden vertraut habe und sich das natürlich ziemlich blöd anfühlt", erklärte er auf Instagram. "Man weiß natürlich nicht, wie lange das schon ging oder nicht ging, dass man sich ein bisschen hintergangen fühlt."

Schon in der Kuppelshow hat sich gezeigt: Drei sind einer zu viel. Jetzt geht das Drama eben ohne die laufenden Kameras weiter. Aber dafür mit Instagram-Storys.

Quellen: "Promiflash" / Instagram "gerdalewis" / "keno_ruest" / "tim_stammberger"