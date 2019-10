Es ist das Schicksal der meisten vermeintlichen "Bachelor"-Traumpaare. Nach Ende der Kuppelshow folgt eine Phase voller Termine, während der die noch frische Beziehung auf roten Teppichen und vor allem auf Instagram zelebriert wird. Kurze Zeit später ist dann meist alles wieder vorbei.

Gerda Lewis und Keno Rüst geben Trennung bekannt

So nun auch bei Gerda Lewis und Keno Rüst. Die ehemalige Bachelorette und ihr Gewinner-Kandidat verbrachten gerade erst einen gemeinsamen Urlaub in den USA. Sie posierten für Pärchenselfies, kommentierten die jeweiligen Bilder des anderen mit Liebesschwüren und Herz-Emojis. Jetzt, zurück in Deutschland, haben Lewis und Rüst überraschend ihre Trennung verkündet. In ihren Instagram-Storys veröffentlichen beide das gleiche Statement. "Wir haben schon während des LA Urlaubes beschlossen, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Allerdings haben wir den Urlaub noch als 'Freunde' zu Ende gebracht. Wir verstehen uns nach wie vor gut und zwischen uns fließt auch absolut kein böses Blut", heißt es darin. Der Grund für das Liebes-Aus: "Wir haben in diversen Alltagssituationen und besonders im Urlaub gemerkt, dass wir eher als Freunde zueinander stehen."

Am Ende wurde die intensive Zeit in den USA offenbar zum Beziehungskiller und Augenöffner. Lewis und der Norddeutsche lernten sich in der RTL-Kuppelshow vor den Kameras kennen und lieben. Nachdem Tim Stammberger eine von Gerdas letzten Rosen ablehnte, stand Rüst alleine im Finale.

Liebes-Aus nach der Show

Einige Monate verbrachten die beiden noch als Paar. Doch ähnlich wie bei Jessica Paszka und David Friedrich, Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn und Nadine Klein und Alex Hindersmann folgte kurz nach dem Show-Ende die Trennung. Einzig Ex-Bachelor Andrej Mangold und Jennifer Lange sind noch immer liiert.

Quelle: Instagram "gerdalewis"