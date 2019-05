Da hat Geri Halliwell (46, "It's Raining Men") mal wieder Spaß mit ihrer Freundin Emma Bunton (43, "What Took You So Long?"). Die beiden Spice Girls haben offensichtlich gute Laune und lachen auf dem Selfie ausgelassen in die Kamera, das Halliwell auf Instagram postete. Der genaue Grund des Zusammentreffens von Ginger Spice und Baby Spice ist zwar nicht bekannt, aber auch nicht allzu wichtig, wenn die Fans am Ende ein großartiges Bild bekommen.

Beide Sängerinnen waren auch nach ihrer Spice-Girls-Karriere musikalisch unterwegs, vor allem Halliwell konnte mit "It's Raining Men" einen absoluten Nummer-1-Hit landen. Emma Bunton hingegen landete nur mit ihrem ersten Album in den deutschen Charts, ihre im April erschienene Platte "My Happy Place" schaffte es aber auf Anhieb auf Platz 11 der britischen Charts und bescherte ihr somit ihren größten Erfolg seit 15 Jahren.