Sie waren so verliebt, posteten regelmäßig innige Pärchenbilder auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gerda Lewis und ihr Fitnesstrainer-Freund Tobias stellten im Netz nicht nur ihre durchtrainierten Körper zur Schau, sondern vor allem ihre Beziehung. "So wie wir beide wären die anderen gern", schrieb der Bodybuilder unter ein Foto der beiden. "Dein Lachen ist mein Sieg... Deine Tränen bedeuten Krieg", unter ein anderes.



"Germany's Next Topmodel"-Gerda: Alles aus mit ihrem Freund

Nun sind besagte Bilder gelöscht. In Zeiten von öffentlichen Social-Media-Beziehungen ist das der sinnbildliche Schlussstrich, den man vor ein paar Jahren wohl eher mit einem Party-Abend mit Freunden gezogen hätte. Nach einem Jahr Beziehung gehen die 24-Jährige und der Fitness-Fan also getrennte Wege. Offenbar wollte er den Schock darüber nicht für sich behalten und wandte sich in einer Instagram-Story an seine knapp 64.000 Fans. "Gerda und ich haben uns gestern getrennt", sagte er darin. Und seine Erklärung lässt vermuten, dass die Castingshow Mitschuld an der Trennung gehabt haben könnte. "Ich habe gemerkt, dass etwas anders ist - seit dem Zeitpunkt, als Gerda aus L.A. kam, was gut vor einer Woche war. Ich weiß nicht genau, ob es an ihr oder an mir lag, es ist halt eine komische Situation gerade", erzählte er.

Er erzählt von einer verletzenden Nachricht

Doch damit nicht genug. Am Ostersamstag habe der Influencer eine verletzende Nachricht von seiner einst großen Liebe bekommen. Details dazu wollte er seinen Anhängern allerdings nicht verraten. Ein aktueller Instagram-Post deutet aber an, dass die Trennung nicht glimpflich abgelaufen ist. Unter ein Selfie von sich selbst schreibt der Verlassene nur ein Wort: "Schlange". Auch unter Gerda Lewis' neuestem Post spekulieren ihre Fans. "Wieso ist sie wohl so? Weil sie zu 99,9% (nehme ich an) die Scheiße gebaut hat", kommentiert dort ein User. Die ehemalige Anwärterin auf den Topmodel-Thron antwortete umgehend: "Habe ich nicht", schrieb sie. Wer wirklich der Übeltäter ist, erfahren Fans wohl zuerst auf Instagram.

Schlange A post shared by 💎 IFBB Elite Athlete (@tobi_ti) on Apr 3, 2018 at 6:02am PDT