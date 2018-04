Bei " Germany's Next Topmodel" inszenierten sich Gerda Lewis und ihr Ex-Freund, Fitnessfreak Tobias, noch als das Traumpaar schlechthin. Sie posteten reihenweise Pärchenfotos und schwärmten in Lewis' Einführungsclip noch von ihrer Beziehung. Jetzt ist die Liebe am Ende. Tobias, der auf Instagram über 65.000 Fans hat, erzählte gerade erst, er und seine einst große Liebe hätten sich getrennt. Jetzt legt der Bodybuilder nach. Offenbar fühlte er sich falsch verstanden und sah sich gezwungen, seine Sicht der Dinge genauer zu erklären.

Ex-Freund von "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gerda Lewis teilt gegen sie aus

"Ich wollte noch ein paar Sachen klar stellen", kündigt er im Video an. "Ich habe keine SMS von Gerda bekommen. Sondern mich hat eine Nachricht erreicht, die mich zutiefst verletzt und enttäuscht hat", sagt er. Auf ein Statement seiner Ex-Freundin müssten Fans derweil lange warten, glaubt der Fitnessstudio-Fan. "Damit würde sie sich ihr eigenes Grab schaufeln", erzählt er auf Instagram. Es besteht kein Zweifel daran, dass er seiner Ex-Freundin die Schuld am Beziehungs-Aus gibt. "Da sind ekelhafte Sachen passiert. Wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut", fährt er in dem über zwei Minuten langen Clip fort. Was tatsächlich passiert ist, verrät Tobias allerdings nicht. Doch er zieht auch etwas Positives aus der traurigen Angelegenheit. "Ich werde jetzt zwar die nächste Zeit durch die Hölle gehen, aber ich bin dafür bereit. Ich werde zurückkommen. Stärker als vorher", kündigt der Muskelprotz an.

Er droht ihr auf Instagram

Doch damit nicht genug. Der Athlet, der auch Coachings gibt, droht seiner Ex-Freundin sogar öffentlich. "Gott vergisst nicht, und jeder bekommt, was er verdient", sagt er und richtet seine Worte an das "GNTM"-Model: "Gerda, ich hab 50.000 Views. Ich kenne deine Reichweite. Also überleg dir, was du machst. Mich hast du zwar verarscht, aber ich habe es in der Hand, dass du nicht noch alle anderen verarschst." Mit seiner Instagram-Story will der verletzte Ex-Freund seinen Angaben zufolge nicht hetzen oder Rache ausüben, sondern lediglich Gerechtigkeit schaffen. Offenbar hat sich die 24-Jährige die Drohung zu Herzen genommen. Sie äußerte sich bislang nicht zu der Trennung, postete nur einen Hinweis auf eine Fitness-Messe, an der sie teilnehmen wird.