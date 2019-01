Geschwollene Füße! Sie braucht einen Rat

Während andere prominente Schwangere sich gern in hübschen Schwangerschaftsroben und äußerst glücklich zeigen, wendet sich US-Sängerin Jessica Simpson (39, "These Boots Are Made for Walkin'") nun mit einem dringenden Hilferuf an ihre Fans: "Irgendwelche Heilmittel?! Hilfe!!!!", schreibt sie zu einem Foto von ihrem deutlich angeschwollenen Fuß, das sie auf ihrem Instagram-Account gepostet hat.

Die Follower nehmen den Hilferuf ernst und posten Tipps wie "Füße hoch!! Kein Salz, viel Wasser und ein harntreibendes Mittel", fasst eine die wohl wichtigsten Tipps zusammen. Andere machen sich große Sorgen und raten, zum Arzt zu gehen und den Blutdruck messen zu lassen. Einigen wenigen ist trotz des Anblicks noch zu Scherzen zumute: "Those boots weren't made for walking", schreibt ein User und zitiert damit eine abgewandelte Form des Nancy-Sinatra-Hits "These Boots Are Made for Walkin'" ("Diese Schuhe sind zum Gehen gemacht"), den Simpson im Jahr 2005 coverte.

Jessica Simpson ist seit 2014 in zweiter Ehe mit dem ehemaligen American-Football-Spieler Eric Johnson (39) verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder, Tochter Maxwell (6) und Sohn Ace Johnson (5). Im September hatten die beiden verraten, dass sie sich auf ein drittes Kind, ein Mädchen, freuen.