Auf die heftige Kritik an ihrem Gesicht reagierte Madonna via Instagram. Sie werde sich weder für eine ihrer kreativen Entscheidungen noch für die Art, wie sie aussehe oder sich kleide, entschuldigen, schrieb die Pop-Ikone.

von Laura Hindelang Madonna hat mit ihrem Auftritt bei den Grammys bei vielen ihrer Fans für Entsetzen gesorgt. Ihrem Gesicht war deutlich anzusehen, dass die Sängerin eine ganze Reihe von Schönheitsoperationen hatte durchführen lassen – für viel Geld.

Mit ihrem faltenfreien, fast schon maskenhaften Antlitz löste Madonna nach ihrem Auftritt bei den Grammys vergangenes Wochenende viele Spekulationen und Kritik in der Presse und in den sozialen Medien aus. Die 64-Jährige präsentierte sich mit praller Gesichtsform, aufgepolsterten Wangen, vergrößerten Lippen und faltenfreier Stirn. Selbst einige Schönheitschirurgen sind entsetzt von den vielen Eingriffen, die die Pop-Ikone hat vornehmen lassen. "Sieht aus, als wäre Halloween etwas früher gekommen", kommentiert der renommierte plastische Chirurg Ramtin Kassir mit Sitz in New York im US-Magazin "Page Six".

Experten erkennen Facelifting und Brauenlifting im Gesicht von Madonna

Auf Anfrage von RTL zählt Maher Ido, Facharzt für Allgemeinchirurgie und für Plastische und Ästhetische Chirurgie, gleich mehrere Verfahren auf, die er hinter dem Gesicht der Sängerin vermutet. Aufgrund der Vorher-Nachher-Bilder gehe er zum einen von einem Facelifting aus. "Auch ein Stirnlifting ist sehr wahrscheinlich durchgeführt worden und im Rahmen des Faceliftings können auch die Unterlider gestrafft werden", sagt der Mediziner.

Auch die Nase sehe gemacht aus. Zudem erwecken Wangen, Stirn und Lippen einen gefüllten Eindruck. Bei den vergrößerten Lippen könne es sich um Füllstoff oder Implantate handeln, erklärt Richard Westreich, ein New Yorker Schönheitschirurg, der "Sun". Er fügt hinzu: "Ich kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich ein Facelifting und eine Art Brauenlifting hatte, weil ihre Augenbrauen sehr hoch sind." Chirurg Kassir erkenne das Brauenlifting an dem Haaransatz der 64-Jährigen, der "zurückgeschoben" wirke. Madonna habe auf jeden Fall ein Facelifting durchführen lassen, meint auch Ehsan Ali, CEO von "Beverly Hills Concierge Doctor and Urgent Care", im Gespräch mit "Page Six". Er erklärt: "Man kann sehen, dass ihre Haut zurückgezogen und gestrafft ist, ohne lose Haut und ohne Falten." Ein Facelifting verändere auch die Form der Augen, was auf den aktuellen Fotos der Sängerin deutlich zu erkennen sei.

Kostenpunkt: Bis zu 150.000 US-Dollar

Auch was den Preis der Eingriffe angeht, sind sich die Experten einig. "Wenn man das alles in einem machen lässt, kann man dafür schon zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar bezahlen", schätzt Chirurg Ido. Sollte Madonna alle Eingriffe auf einmal vorgenommen haben, stünde ein mehrstündiger Aufwand von vier bis sechs Stunden dahinter, erklärt der Mediziner im Gespräch mit RTL. Richard Westreich beziffert den Preis der Operationen auf 75.000 bis 100.00 US-Dollar. Madonna habe aber durchaus noch mehr bezahlt haben können, sagt der Mediziner. Denn einige Chirurgen verlangen bis zu 150.000 US-Dollar allein für ein Facelifting.

Darüber hinaus glauben die Experten, dass die Pop-Ikone sich an mehreren Stellen Botox habe spritzen lassen. Facharzt Ehsan Ali merkt an, dass die Wangenknochen von Madonna "viel markanter" erscheinen, was seiner Meinung nach auf Füllstoffe hinweist. Die Ärztin Pamela Weinberger von Plump Cosmetics and Injectables in Miami bestätigt, dass Madonna offenbar Injektionen in ihre Wangen bekommen habe. Die übermäßige Verwendung von Füllstoffen verleihe dem Gesicht ein "Überschuss an Volumen", sagt sie der "Page Six". Das erklärt das pralle, rundliche Aussehen von Madonnas Gesicht. "Es gibt definitiv zu viel Volumen", findet auch Chirurg Westreich. Man hätte Madonna "von einer Rosine in eine Traube verwandelt".

Pamela Weinberger meint, noch mehr Botox könne dem Star ein "unnatürliches" Aussehen verleihen. Diesen Punkt könnte Madonna, den Reaktionen auf ihren Auftritt zufolge, bereits überschritten haben. Was die Öffentlichkeit über das Aussehen von Madonna denkt, fasst Chirurg Ramtin Kassir treffend zusammen: "Insgesamt sieht sie aus, als hätte sie plastische Chirurgie und ästhetische Eingriffe etwas zu weit getrieben."

Quellen: "Page Six", RTL, "The Sun"