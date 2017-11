Mit Bridget Hall fing 1994 alles an. Leonardo DiCaprio und das "Wild Child" genannte Model aus dem US-Bundesstaat Arkansas wurden damals mehrfach zusammen in New York gesehen. Offiziell waren sie immer nur Freunde, niemals ein Paar. Doch die Gerüchte, dass Leo - ein damals pickliger Bubi, der weit vom Image als Frauenheld entfernt war - und Hall zusammen sind, rissen nicht ab.

23 Jahre und 18 Models später scheint sich die Geschichte für DiCaprio zu wiederholen. Es ist wieder New York und wieder ein Model, mit dem er in der vergangenen Woche gemeinsam in einem Restaurant gesehen wurde. Sarah Snyder ist 22 Jahre alt und ist eine Instagram-Sensation. Dort hat sie über 1,5 Millionen Follower.





Unter dem Namen "sarahfuckingsnyder" veröffentlicht die US-Amerikanerin täglich Fotos von sich - meist ziemlich freizügig. Mal sitzt sie nur in Unterwäsche bekleidet im Bad, mal im knappen Bikini am Strand. Snyder versteht es, sich zu inszenieren, wurde so zum gefragten Social-Media-Star.

Snyder saß wegen einer 16.000 Dollar teuren Handtasche auf der Anklagebank

Ihre Bekanntheit in Boulevardblättern verdankt Snyder zwei Tatsachen: Ihrer Affäre mit Jaden Smith - mit dem Sohn von Will Smith war sie von Anfang 2015 bis zum Beginn diesen Jahres zusammen - und einer spektakulären Verhaftung. Das Model wurde 2015 in Polizeigewahrsam genommen, weil sie eine 16.000 Dollar teure Handtasche von Hermès, eine sogenannte Birkin-Bag, geklaut haben soll. Gegen Kaution kam Snyder frei. Es folgten mehrere Gerichtsverhandlungen, bei denen Snyder schließlich ihre Unschuld beweisen konnte. Sie wurde freigesprochen.

Jetzt soll die 22-Jährige also DiCaprios Nummer 20 sein. Die beiden speisten zusammen in Milo's Mediterranean Seafood Restaurant, flirteten miteinander. Seine Anziehungskraft bei Models scheint er auch mit 43 Jahren nicht verloren zu haben.