Nein zu sagen ist für Lena Meyer-Landrut nicht immer leicht. Dabei hilft ihr "dieser gesunde Egoismus" kraftvoll durch das Leben zu gehen.

Sängerin Lena Meyer-Landrut versucht bewusst zu leben und auf ihr Körpergefühl zu hören. "Dieser gesunde Egoismus, den man lernen muss zu leben, sorgt dafür, dass man einfach mehr Kraft und mehr Power hat und nicht ständig das Burn-Out-Gefühl über sich schweben hat", sagte die 32-Jährige in der Sendung "Music Made in Germany" des privaten rheinland-pfälzischen Radiosenders RPR1.

Im Umgang mit sich selbst sei gerade in Stresssituationen ein Umdenken gefragt. "Ich nehme keine Drogen, die mich sozusagen hochpushen, ich bin nüchtern und ich habe einfach mein Körpergefühl, das sagt: Stopp!", erklärte die Sängerin ("Better", "Satellite"). Gesundheit und das eigene Empfinden gingen vor. Nein zu sagen und die Konsequenzen auszuhalten, müsse man lernen.

Meyer-Landrut, die aus Hannover kommt, hatte zuletzt mit "What I Want" ihre erste Single nach längerer Pause veröffentlicht. Anfang kommenden Jahres will sie ihr sechstes Studioalbum veröffentlichen.