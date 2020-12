Nancy Sinatra war in Elvis Presley verliebt. Foto: picture alliance / dpa

Er suchte ihre Nähe, sie blieb auf Distanz: Nancy Sinatra leidet noch immer darunter, dass sie zu Elvis Presley nicht besser Kontakt hielt.

Weil sie keinen Kontakt zu ihm hielt, hat die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Nancy Sinatra (80) bis heute Schuldgefühle gegenüber Elvis Presley, dem 1977 gestorbenen «King of Rock'n'Roll».

Dem «Spiegel» sagte Sinatra: «Und das war meine Schuld. Immer rief er mich an, nicht ich ihn. Ich hätte in seiner Nähe bleiben müssen, und sei es auch nur per Telefon.» Das bedauere sie bis heute: «Irgendwie dachte ich, Elvis wäre für immer da.»

Die Sängerin («These Boots Are Made For Walkin'») und Tochter von Frank Sinatra stand 1968 mit Elvis Presley für den Film «Speedway» vor der Kamera. Damals sei sie verliebt in ihn gewesen: «Wir hatten aber keine Chance. Er war mit Priscilla verheiratet, und Priscilla war schwanger mit Lisa Marie», sagte Nancy Sinatra. Die Regeln des Anstands hätten damals jede Annäherung unmöglich gemacht.