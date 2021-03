Die Krankheit hat ihn gezeichnet: Prinz Philip wird in einer Limousine nach Hause gefahren. Die Klinik in London konnte er aber zu Fuß verlassen.

Endlich gute Nachrichten für die Windsors: Prinz Philip darf das Krankenhaus verlassen. Der 99-jährige Ehemann der Queen fiebert jetzt einem großen Ereignis entgegen.

Am 16. Februar musste er wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden: Die Windsors und das ganze Königreich machten sich Sorgen um Prinz Philip. Doch vier Wochen nach seinen Herzproblemen ist der 99-jährige Ehemann von Queen Elizabeth II. auf dem Weg der Besserung.

Prinz Philip hat am Dienstag das King Edward VII. Hospital in London verlassen. Das bestätigte der Buckingham Palast in einer Mitteilung. Vermutlich wurde er nach Schloss Windsor gebracht, wo die Queen sich seit Ausbruch der Coronapandemie überwiegend aufhält. Fotos zeigen, wie Philip mit der Unterstützung von Helfern eine Limousine besteigt. Einen Rollstuhl hat er offenbar nicht benutzt.

Philip hatte sich einem Eingriff am Herzen unterziehen müssen. Zunächst hatte es geheißen, sein Klinikaufenthalt sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil er sich unwohl fühle. Dann war von einer Infektion die Rede. Anfang März wurde der 99-Jährige dann in eine Spezialklinik für Herzerkrankungen in London verlegt, die St.-Bartholomew's-Klinik. Später kehrte er ins King-Edward-Krankenhaus zurück.

Prinz Philip wird im Juni 100 Jahre alt

Welchen Untersuchungen und Behandlungen Philip unterzogen wurde, ist nicht bekannt. Die Erkrankungen sollen allerdings nicht im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Der Gatte der Monarchin war bereits mehrfach wegen Herzproblemen behandelt worden. Philip gilt als robust. 2018 bekam er eine neue Hüfte eingesetzt, nur wenige Wochen später nahm er ohne Gehhilfe an der Hochzeit von Meghan und Harry teil, stieg sogar selbständig aus dem Wagen.

In drei Monaten steht ein großes Ereignis an. Am 10. Juni wird Philip 100 Jahre alt. Das Event soll gefeiert werden. Da die Coronaimpfungen in Großbritannien gut voran gehen, könnte die Geburtstagsparty zu Ehren Philips der Startschuss zurück in ein normales Leben für alle im Königreich sein. Auch deshalb fiebert die ganze Insel dem Geburtstag Philips entgegen.

Auch Philips Enkel Harry soll sein Kommen bereits zugesagt haben. Es könnte das erste Aufeinandertreffen der Familie seit dem Skandalinterview bei Oprah Winfrey werden. Langweilig dürfte Philips Geburtstagsfeier nicht werden.