Prozess in New York Ghislaine Maxwell: Geschworene gehen in Weihnachtspause – sie bleibt im Gefängnis

Die Jury im Prozess von Ghislaine Maxwell konnte sich vor den Feiertagen nicht entscheiden. Schuldig oder nicht, das wird weiter am kommenden Montag ausgehandelt. Bis dahin bleibt die Angeklagte im Gefängnis.

Es sind lange Beratungen, die die Jury im Fall von Ghislaine Maxwell in New York abhält. Prozessbeobachter, die davon ausgingen, dass die Geschworenen noch vor Weihnachten zu einer Entscheidung kommen könnten, wurden eines Besseren belehrt. Denn die zwölf Menschen, die über schuldig oder unschuldig entscheiden müssen, brauchen mehr Zeit.

Ghislaine Maxwell: Weihnachten hinter Gittern

Am kommenden Montag gehen sie in den vierten Tag ihrer Entscheidungsfindung. Für Ghislaine Maxwell bedeutet das: Weihnachten hinter Gittern. Und auch ihren 60. Geburtstag am ersten Weihnachtstag wird die Britin im Gefängnis verbringen.

Das dürfte gerade jedoch ihre kleinste Sorge sein. Denn die Anklagepunkte gegen sie haben es in sich. Die Jury berät über sechs konkrete Vorwürfe. Die Anklage wirft der Freundin von Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vor, über Jahre systematisch Minderjährige für Epstein rekrutiert zu haben, die von dem bestens vernetzten Finanzinvestor dann sexuell missbraucht wurden. Konkret wird ihr in sechs Anklagepunkten Sexhandel zwischen den Jahren 1994 und 2004 zur Last gelegt. Würde sie schuldig gesprochen, könnte sie den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen.

Komplizin von Epstein oder unschuldig?

Maxwells Verteidiger argumentierten dagegen und wollten ein anderes Bild der Britin zeichnen. Sie sei gar nicht so eng verbunden gewesen mit Epstein, wie das angenommen wird. Sie warfen der Staatsanwaltschaft vor, in Maxwell einen Sündenbock zu suchen, weil der Sexstraftäter Epstein nach seinem Suizid in Untersuchungshaft nicht mehr belangt werden konnte.

Die Zeuginnen, die vor Gericht aussagten, teilten diese Sicht jedoch nicht. Während des dreiwöchigen Prozesses sagten vier mutmaßliche Epstein-Opfer aus. Zwei von ihnen waren nach eigenen Angaben nur 14 Jahre alt, als der sexuelle Missbrauch begann. Ob die Jury nach Weihnachten zu einer Entscheidung kommen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Das wird kein entspanntes Fest für Ghislaine Maxwell.

