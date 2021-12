Die Vertraute des verstorbenen US-Multimillionärs Jeffrey Epstein , Ghislaine Maxwell, ist wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen des Gerichts in New Jahr haben entschieden, dass die 60-Jährige unter anderem für den Menschenhandel mit Minderjährigen verantwortlich sei. Sie soll über Jahre hinweg junge Mädchen rekrutiert haben - damit Epstein die Teenager sexuell missbrauchen konnte. Im Prozess hatten vier Frauen angegeben, dass sie in den 1990er und 2000er Jahren von Epstein missbraucht worden seien. Staatsanwalt Damian Williams sagte, Maxwell habe genau gewusst, was sie tat: "...Eines der schlimmsten Verbrechen, das man sich vorstellen kann. Beihilfe und Beteiligung am sexuellen Missbrauch von Kindern. Verbrechen, die sie mit ihrem langjährigen Partner und Mitverschwörer Jeffrey Epstein begangen hat." Die Geschworenen sprachen Maxwell in fünf von sechs Anklagepunkten schuldig. Im Prozess hatte ihre Verteidigung alle Vorwürfe zurückgewiesen und auf nicht schuldig plädiert. Während des Prozesses hatte die Angeklagte auf eine eigene Aussage verzichtet. Das Strafmaß muss noch festgelegt werden. Maxwell droht eine jahrzehntelange Haftstrafe. Epstein selbst kann nicht mehr verurteilt werden. Er hatte sich 2019 in einer Gefängniszelle in Manhattan umgebracht.