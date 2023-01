Es war der Beginn einer Ehe, die mehr als 73 Jahre halten sollte: Am 20. November 1947 gaben sich Kronprinzessin Elizabeth und Prinz Philip in der Westminster Abbey das Jawort. Es war – gemessen an der schwierigen Zeit so kurz nach Kriegsende – eine prunkvolle Hochzeit. Die 21-jährige Braut erschien in einem weißen Kleid mit langer Schleppe, der Bräutigam trug militärische Ehrenzeichen.

