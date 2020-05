Zum 14. Geburtstag der am 26. Januar bei einem Helikopterunfall verstorbenen Gianna Bryant gratulierten viele Stars über soziale Medien. Auch Mama Vanessa Bryant (37) postete einen rührenden Gruß auf Instagram an ihre am 1. Mai 2006 geborene Tochter: "Ich wünschte, ich könnte einfach aufwachen und dich hier bei mir haben." Doch ganz im Geiste der "Mamba Mentality" ihres Mannes Kobe Bryant (1978-2020) zeigt Vanessa Bryant Stärke und erklärt in einem weiteren Post, was sie sich zum Geburtstag ihrer Tochter von Fans und Freunden wünscht.

Von J.Lo bis Kelly Clarkson

"Gianna hat es geliebt, auf all ihren Schulfotos ein rotes Armband zu tragen. Rot bedeutet Liebe und Leben. Um Gigi an ihrem Geburtstag zu gedenken, zieht bitte in Betracht, heute Rot zu tragen", schreibt Vanessa Bryant und hält ein rotes Armband mit dem Namen ihrer Tochter vor Geburtstagsballons in die Kamera. Außerdem zu lesen ist das Wort "Mambacita", Giannas Spitzname in Anlehnung an ihren Vater Kobe Bryant, die legendäre "Black Mamba". Dieser Aufforderung kommen zahlreiche Stars nach und unterstützen die trauernde Mutter am Geburtstag ihrer verstorbenen Tochter.

So zeigen sich Jennifer Lopez (50) und ihr Verlobter Alex Rodriguez (44) auf Instagram mit den roten Bändern, ebenso wie die Sängerinnen Ciara (34, "I Bet") und Kelly Clarkson (38, "Stronger"). Auch Kim Kardashian (39) und Khloé Kardashian (35) teilten in ihren Instagram-Stories Geburtstagsgrüße an Gigi mit den roten Armbändern. Unter dem Hashtag #PlayGigisWay teilen Fans aus aller Welt Gratulations- und Trauergrüße für Gianna Bryant.