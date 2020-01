Gibt es das erste Liebes-Comeback des Jahres? Von Model Gigi Hadid (24) und Sänger Zayn Malik (27, "Icarus Falls") sind neue Fotos aufgetaucht, die die beiden am Samstagabend (Ortszeit) zusammen in New York zeigen. Auf den Bildern, die der "Daily Mail" und "Just Jared" vorliegen, ist zu sehen, wie sie gemeinsam mit Model Bella Hadid (23) und Sängerin Dua Lipa (24) durch die Straßen des Big Apple gehen. Dabei hat sich Gigi bei Zayn untergehakt. Der Beweis, dass sie wieder ein Paar sind? Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht.

Feierten sie zusammen Geburtstag?

Auf dem Instagram-Profil und in der Story von Gigis jüngerer Schwester Bella ist zu sehen, dass die Schwestern in den Outfits, in denen sie auf den Paparazzi-Bildern abgelichtet sind, den Geburtstag von ihrer Mutter Yolanda Hadid (56) gefeiert haben, der am 11. Januar war. Ob die Party-Crew dann noch in Maliks Geburtstag hineingefeiert hat? Der wurde am 12. Januar 27 Jahre alt.

Gigi Hadid und Zayn Malik hatten im März 2018 via Twitter jeweils Statements zu ihrer durchaus überraschenden ersten Trennung abgegeben. Doch bereits kurze Zeit später tauchten wieder Fotos auf, die sie küssend in New York zeigten. Eine offizielle Bestätigung zum Liebes-Comeback blieb damals aus.

Im Oktober 2018 machte Hadid dem ehemaligen One-Direction-Mitglied dann eine öffentliche Liebeserklärung mit einem gemeinsamen Selfie via Instagram. Sie kommentierte das Foto mit den Worten, dass sie nun nach Hause fliege, zu ihrem "glücklichen Ort". Anfang 2019 gab es neue Berichte über eine Trennung. Das erneute Liebes-Aus blieb unkommentiert. Seitdem herrschte öffentliche Funkstille. Ob das angebliche Liebes-Comeback nun offiziell bestätigt wird?