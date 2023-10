Nach ihrer lautstarken Unterstützung für die Palästinenser in der Vergangenheit erhält die Hadid-Familie dieser Tage angeblich Morddrohungen. Im Internet seien Telefonnummern von Gigi und Co. veröffentlicht worden.

Wie das Promiportal "TMZ" berichtet, erhalten alle Mitglieder der Hadid-Familie – die Schwestern Gigi und Bella, ihr Bruder Anwar sowie ihre Eltern Mohamed und Yolanda – aktuell Morddrohungen.

Gigi Hadid: Familie erhält nach Israel-Statements Morddrohungen

Gigi und Bella Hadid gehören zu den Palästina-Unterstützern mit der wohl größten Reichweite. Die Supermodels äußerten sich in der Vergangenheit oft zum Nahost-Konflikt und drückten ihre Solidarität gegenüber der palästinensischen Bevölkerung unmissverständlich aus. Addiert haben die beiden allein auf Instagram eine Followerschaft von knapp 140 Millionen Menschen. Dieser Tage hält sich Bella Hadid zurück mit Postings zum Krieg im Nahen Osten, Gigi hingegen versuchte, sich möglichst ausgewogen zu äußern, bekam allerdings harsche Kritik vom Staat Israel auf Instagram.

"TMZ" will aus dem Umkreis der Hadids erfahren haben, dass die Drohungen so explizit und gefährlich seien, dass Vater Mohamed plane, das FBI einzuschalten. So seien nicht nur Telefonnummern der Familienmitglieder im Netz veröffentlicht worden. Darüber hinaus sollen die Hadids Drohungen über diverse Kanäle bekommen haben – über E-Mail, Social Media, sowie Telefon.

Staat Israel reagierte auf ihr Posting

Am Dienstag, den 10. Oktober, meldete sich Gigi Hadid erstmals zu Wort. Dabei verurteilte sie "die Terrorisierung unschuldiger Menschen". Das stehe nicht im Einklang mit der "Free Palestine"-Bewegung. "Meine Gedanken sind bei allen, die von dieser ungerechtfertigten Tragödie betroffen sind, und jeden Tag, an dem dieser Konflikt unschuldige Menschenleben fordert – zu viele davon sind Kinder." Wenig später teilte sie ein Bild auf Instagram, das besagte: "Die Behandlung der Palästinenser durch die israelische Regierung hat nichts Jüdisches an sich. Die israelische Regierung zu verurteilen, ist nicht antisemitisch, und die Unterstützung der Palästinenser ist keine Unterstützung der Hamas."

Der offizielle Instagram-Account des Staates Israel reagierte und machte dem Model Vorwürfe. "Es gibt nichts Mutiges an den Massakern der Hamas an Israel. Die Hamas als das zu verurteilen, was sie ist (ISIS), ist nicht anti-palästinensisch und Israelis in ihrem Kampf gegen barbarische Terroristen zu unterstützen, ist das Richtige", so das Statement von Israel. Als Kinder eines palästinensischen Vaters äußerten sich Gigi, Bella und Anwar in der Vergangenheit regelmäßig zum Nahost-Konflikt.

