Erst letzte Woche zeigte sich Model Bella Hadid (22) mit ihrem On-Off-Freund, Sänger The Weeknd (28), verliebt auf Instagram. Nun zieht Schwester Gigi Hadid (23) nach! Das Model veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Pärchen-Selfie mit dem ehemaligen One-Direction-Mitglied Zayn Malik (25, "Dusk Till Dawn"). Auf dem Foto schmiegt sich die 23-Jährige mit geschlossenen Augen an den Sänger. Malik hat die Augen ebenfalls geschlossen und posiert oben ohne. Es ist das erste Liebes-Selfie auf Gigis Profil seit der Trennung im Frühjahr.

Niedliche Liebeserklärung

Gigi Hadid macht ihrem Zayn zudem eine rührende Liebeserklärung. Sie kommentiert das Foto mit den Worten, dass sie nun nach Hause fliege, zu ihrem "glücklichen Ort". Damit besteht wohl kein Zweifel mehr, dass die beiden wieder total verliebt - und zusammen - sind.

Im März 2018 hatten die beiden Stars via Twitter jeweils Statements zu ihrer durchaus überraschenden Trennung abgegeben. Doch bereits im April tauchten wieder Fotos auf, die die beiden küssend in New York zeigten. Eine offizielle Bestätigung zum Liebes-Comeback blieb jedoch aus. Anfang Juni konnten aufmerksame Instagram-Follower Zayn schließlich in einer Story von Gigi erhaschen. Und wenig später veröffentlichte das Model ein Foto, auf dem in der Ferne auch Zayn von hinten zu erkennen ist.

Das neue Liebes-Selfie begeistert auf jeden Fall alle Fans: Nach nicht einmal zwölf Stunden drückten bereits über fünf Millionen Instagram-Abonnenten auf "Gefällt mir".